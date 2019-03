Frank Carter & The Rattlesnakes prije Foo Fightersa u Puli

Frank Carter & The Rattlesnakes odabrani su od strane menadžmenta Foo Fightersa kao njihova predgrupa na oba hrvatska nastupa, u Puli 18. i 19. lipnja.

FCATR - "Crowbar"

Dva premijerna nastupa Davea Grohla i njegovih Foo Fightersa u pulskoj Areni rasprodani su u svege nekoliko minuta. Čast da otvori oba koncerta pripala je upravo Franku Carteru.

Zbog ove odluke, kao i zbog neodgodivih obaveza krajem ožujka otkazuje se ranije najavljen Carterov koncert u Tvornici kulture koji se trebao dogoditi 28. ožujka. Svi kupci ulaznica za taj zagrebački nastup povrat novca mogu ostvariti na prodajnom mjestu gdje su ih kupili.

Nakon fantastičnih i nemilosrdno učinkovitih udaraca zvanih "Blossom" i "Modern Ruin" Frank Carter and the Rattlesnakes vraćaju se s trećim izdanjem nazvanim "End Of Suffering" koji će biti objavljen 3. svibnja, a ovdašnja publika će ga moći poslušati na dvije večeri u pulskoj Areni.

Snimljen u svega šest mjeseci tijekom toplinskog udara koji je poharao London prošlog ljeta "End Of Suffering" nazvan je prema budističkom terminu za prosvjetljenje.

To je ujedno i zvuk benda koji ulazi u potpuno novo carstvo osjetila, 40-minuti rock'n'rollercoaster složen od moćnih bangera, emotivnih balada i grunge uspavanki te protkan iskrenim i moćnim tekstovima.