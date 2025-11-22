Energetski napitci su - bacanje novaca

Energetski napitci su postali prava industrija, nema teretane u kojoj ih nema na policama, a probili su se i u obične trgovine, pa nije ni čudo da se prodaju kao ludi jer, eto, nakon vježbanja trebate popiti baš njih... ili je to ipak samo mit?

Izgleda da je riječ o još jednom učinkovitom načinu za izbijanje novaca iz džepova naivaca, jer konzumiranje vode u kojoj je rastopljena žlica šećera prije ili za vrijeme napornih maratona ili biciklističkih utrka djeluje jednako učinkovito ili učinkovitije na izdržljivost natjecatelja od energetskih napitaka za sportaše na bazi sukroze i glukoze, tvrde znanstvenici sa Sveučilišta u Bathu.

Takav napitak, po rezultatima njihova istraživanja, učinkovitije povećava razinu glikogena u jetri, sprečavajući na taj način da tijelo koristi ugljikohidrate iz rezervi u mišićima, a ugljkohidrati su neophodni za nadomještanje potrošenog glikogena. Britanski su znanstvenici testirali više vrsta energetskih napitaka kako bi ustanovili na koji način različiti ugljikohidrati sprečavaju smanjenje razine glikogena i utječu na smanjenje umora za vrijeme velikih sportskih napora, piše Daily Mail.

"Rezerve ugljikohidrata uskladištene u jetri neophodne su za izdržljivost sportaša jer omogućuju da se u krvi održi stabilna razina šećera", objasnio je voditelj istraživanja Javier Gonzales. "Unatoč tomu što puno znamo o promjenama koje nastaju u rezervama iz mišića, još je puno nepoznanica u pogledu optimalnog skladištenja ugljikohidrata u jetri za vrijeme i nakon napornih natjecanja", kazao je.

Sukroza (stolni šećer) i glukoza (grožđani šećer) spadaju u grupu ugljikohidrata poznatih pod nazivom "jednostavni šećeri" koje organizam brzo apsorbira i proizvodi energiju, no iz molekularne perspektive vrlo su različiti. Sukroza je kombinacija glukoze i fruktoze i svrstava se u disaharide.

Molekularna struktura ovih šećera utječe na način na koji ih organizam apsorbira, a poznato je da se sukroza apsorbira najbrže. Znanstvenici su ustanovili da energetski napitci koji sadrže samo glukozu mogu izazvati nelagodan osjećaj u probavnom traktu, zbog čega sportašima preporučuju konzumiranje vode u kojoj je otopljena žlica stolnog šećera. Studija je pokazala da uzimanje ugljikohidrata za vrijeme maratona ili biciklističke utrke sprečava trošenje njihovih rezervi iz jetre, ali ne i iz mišića. "Konzumirajući vodu s otopljenom žlicom šećera, natjecatelji su fizički napor za vrijeme utrke podnosili lakše, ne osjećajući težinu u probavnom traktu.

Dakle, sukroza je puno bolji izvor ugljikohidrata i izbor od glukoze u ovakvim napornim i zahtjevnim natjecanjima", smatraju britanski znanstvenici. Za optimalne rezultate kod utrka duljih od dva i pol sata preporučuju konzumiranje do 90 grama šećera po satu, što znači osam grama šećera otopljenih u 100 mililitara vode.

Boca s vodom u kojoj je rastopljen 'običan' šećer ne izgleda 'šminkerski' poput šarene boce napitka u boji nekog od poznatih proizvođača energetskih pića, no znanost je rekla svoje. Pritom ne treba zanemariti uštedu novca.

Kad je riječ o nadoknadi prijeko potrebnih elektrolita u organizmu, znanstvenici savjetuju prelistavanje internetskih stranica na kojima se mogu pronaći jednostavni recepti za pripravu sportskih napitaka punih elektrolita i kod kuće.