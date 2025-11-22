Energetski napitci su - bacanje novaca
Konzumiranje vode u kojoj je rastopljena žlica šećera prije ili za vrijeme napornih maratona ili biciklističkih utrka djeluje jednako učinkovito ili učinkovitije na izdržljivost natjecatelja od energetskih napitaka
Energetski napitci su postali prava industrija, nema teretane u kojoj ih nema na policama, a probili su se i u obične trgovine, pa nije ni čudo da se prodaju kao ludi jer, eto, nakon vježbanja trebate popiti baš njih... ili je to ipak samo mit?
Izgleda da je riječ o još jednom učinkovitom načinu za izbijanje novaca iz džepova naivaca, jer konzumiranje vode u kojoj je rastopljena žlica šećera prije ili za vrijeme napornih maratona ili biciklističkih utrka djeluje jednako učinkovito ili učinkovitije na izdržljivost natjecatelja od energetskih napitaka za sportaše na bazi sukroze i glukoze, tvrde znanstvenici sa Sveučilišta u Bathu.
Takav napitak, po rezultatima njihova istraživanja, učinkovitije povećava razinu glikogena u jetri, sprečavajući na taj način da tijelo koristi ugljikohidrate iz rezervi u mišićima, a ugljkohidrati su neophodni za nadomještanje potrošenog glikogena. Britanski su znanstvenici testirali više vrsta energetskih napitaka kako bi ustanovili na koji način različiti ugljikohidrati sprečavaju smanjenje razine glikogena i utječu na smanjenje umora za vrijeme velikih sportskih napora, piše Daily Mail.
"Rezerve ugljikohidrata uskladištene u jetri neophodne su za izdržljivost sportaša jer omogućuju da se u krvi održi stabilna razina šećera", objasnio je voditelj istraživanja Javier Gonzales. "Unatoč tomu što puno znamo o promjenama koje nastaju u rezervama iz mišića, još je puno nepoznanica u pogledu optimalnog skladištenja ugljikohidrata u jetri za vrijeme i nakon napornih natjecanja", kazao je.
Sukroza (stolni šećer) i glukoza (grožđani šećer) spadaju u grupu ugljikohidrata poznatih pod nazivom "jednostavni šećeri" koje organizam brzo apsorbira i proizvodi energiju, no iz molekularne perspektive vrlo su različiti. Sukroza je kombinacija glukoze i fruktoze i svrstava se u disaharide.
Molekularna struktura ovih šećera utječe na način na koji ih organizam apsorbira, a poznato je da se sukroza apsorbira najbrže. Znanstvenici su ustanovili da energetski napitci koji sadrže samo glukozu mogu izazvati nelagodan osjećaj u probavnom traktu, zbog čega sportašima preporučuju konzumiranje vode u kojoj je otopljena žlica stolnog šećera. Studija je pokazala da uzimanje ugljikohidrata za vrijeme maratona ili biciklističke utrke sprečava trošenje njihovih rezervi iz jetre, ali ne i iz mišića. "Konzumirajući vodu s otopljenom žlicom šećera, natjecatelji su fizički napor za vrijeme utrke podnosili lakše, ne osjećajući težinu u probavnom traktu.
Dakle, sukroza je puno bolji izvor ugljikohidrata i izbor od glukoze u ovakvim napornim i zahtjevnim natjecanjima", smatraju britanski znanstvenici. Za optimalne rezultate kod utrka duljih od dva i pol sata preporučuju konzumiranje do 90 grama šećera po satu, što znači osam grama šećera otopljenih u 100 mililitara vode.
Boca s vodom u kojoj je rastopljen 'običan' šećer ne izgleda 'šminkerski' poput šarene boce napitka u boji nekog od poznatih proizvođača energetskih pića, no znanost je rekla svoje. Pritom ne treba zanemariti uštedu novca.
Kad je riječ o nadoknadi prijeko potrebnih elektrolita u organizmu, znanstvenici savjetuju prelistavanje internetskih stranica na kojima se mogu pronaći jednostavni recepti za pripravu sportskih napitaka punih elektrolita i kod kuće.
