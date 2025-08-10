Emocionalno inteligentni roditelji su bolji za djecu

Roditelji koji razvijaju emocionalnu svjesnost bolje reagiraju na potrebe svoje djece i nastoje im stvoriti stabilnije, sigurnije okruženje za njihov razvoj.

Takvi roditelji nisu savršeni, ali su prisutni i znaju da njihovo ponašanje ostavlja dugotrajan trag. Neke od osobina roditelja s visokom emocionalnom inteligencijom su da se znaju smiriti prije nego što reagiraju, kao i da poštuju emocije svoje djece čak i kada ih ne razumiju.

Naime, roditelji s visokom emocionalnom inteligencijom ne viču u afektu. Kad osjete nalet ljutnje, odluče duboko udahnuti, udaljiti se na trenutak ili pričekati da se smire prije nego što nešto kažu. Psiholozi naglašavaju da takva regulacija emocija djetetu šalje poruku da su osjećaji u redu, ali da se na njih ne mora odmah reagirati impulzivno.

Također, emocionalno inteligentni roditelji "pokušavaju stati u cipele" svog djeteta i priznati mu osjećaje, čak i ako ih smatraju nevažnima. Stručnjaci ističu da se kroz takvu empatiju gradi emocionalna sigurnost.

Osim toga, umjesto da glume autoritet, emocionalno inteligentni roditelji priznaju kad pretjeraju ili donesu lošu odluku. Biti emocionalno dostupan ne znači popustiti. Takvi roditelji jasno komuniciraju pravila i posljedice, ali to rade bez zastrašivanja ili ponižavanja. Psiholozi ističu da se zdrave granice mogu postaviti uz poštovanje i miran ton, čime se i dijete uči kako se izražava autoritet bez agresije.

Umjesto da pokušavaju ugasiti neugodne emocije poput tuge, srama ili bijesa, emocionalno inteligentni roditelji dopuštaju djeci da ih osjete i prožive. Ne pokušavaju stalno popravljati raspoloženje, već su uz dijete dok prolazi kroz svoje osjećaje, a sve to stvara prostor za dublje razumijevanje i otpornost.

Sve u svemu, budite upravo takav roditelj...