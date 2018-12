Emocionalne prijevare su češće od fizičkih

Emocionalne prevare češće su nego što mislite. U SAD-u je čak 45% muškaraca i 35% žena priznalo da su imali neku vrstu emocionalne afere s drugom osobom.

Obzirom da je emocionalnu prevaru teško utvrditi, portal Bright Side napravio je listu devet znakova koji mogu biti znak nevjere.

Bliskost s osobom suprotnog spola - veza nije mjesto za troje, a u tom smjeru može otići ako vaša bolja polovica provodi previše vremena sa svojim prijateljem ili prijateljicom suprotnog spola. Ako sumnjate da među njima ima nešto više od prijateljstva, najbolje je partneru postaviti direktno pitanje o tome, bez okolišanja.

Flertanje online - virtualne veze s većim brojem ljudi lakše je održavati nego one u stvarnom svijetu. Zbog toga je moguće voditi buran, poligaman život online dok ste offline u stabilnoj, monogamnoj vezi. Ovo se događa jer je na internetu mnogo lakše ostvariti emocionalnu bliskost s potpunim strancem. Na internetu stoga postoji jednak broj mogućnosti za ljubavnu vezu, a anonimno online flertanje također se računa kao prijevara.

Javno predbacivanje partneru - sasvim je normalno povremeno razgovarati o vašoj vezi s bliskim prijateljima ili članovima obitelji, no ako se na dnevnoj bazi svima žalite na svog partnera, onda tu nešto ne štima. Stvar će postati značajno gora kada vaša bolja polovica dozna da ju iza leđa ogovarate.

Laganje o financijama - kažu da je ljubavna veza bez povjerenja kao automobil bez benzina. U njemu možete sjediti koliko god želite, no nigdje vas neće odvesti. Jedna internetska anketa pokazala je kako 60% muškaraca i žena financijsku nevjeru smatra jednako gnjusnom kao i fizičku, a trećina anketiranih smatra da financijska nevjera može odvesti u pravu prijevaru.

Nedostatak podrške partneru - vi i vaš partner u svakoj situaciji morate djelovati kao tim. Kada stvari postanu komplicirane, tu ste jedno za drugo i držite si leđa. No, ako u tim situacijama niste na istoj strani, onda vjerojatno niste zainteresirani da vaš odnos postane ozbiljniji. Ono što možete napraviti jest da njemu ili njoj otvoreno kažete koliko ste se loše osjećali u takvoj situaciji i što očekujete.

Ovisnost o telefonu - mnogima od nas postalo je uobičajeno da, umjesto da poljubimo i pozdravimo osobu koja spava pokraj nas, prvo što napravimo kada se probudimo bude zurenje u telefon.

Preslobodno ponašanje - emocionalna je prevara jednako opasna kao i ona fizička zato što je intenzivna, ali nevidljiva. Možda volite svog partnera/icu, no samo jedan nepromišljeni postupak može ugroziti vašu vezu.

Snovi o drugim ljubavnicima - nije svaki san refleksija stvarnosti i nije neuobičajeno da ponekad sanjate ili maštate o drugim ljubavnicima. To ne znači da ne volite svoju bolju polovicu. No, ako to prelazi granice i ako svakodnevno sanjate drugu osobu ili maštate o njoj, to može dovesti do emocionalne ili čak fizičke nevjere.

Tajno prijateljstvo - normalno je družiti se s drugim ljudima dok ste u vezi jer nije realistično očekivati da će vaš partner ispunjavati baš sve funkcije u vašem životu. Nema ništa loše u povremenom nalaženju na piću s prijateljem ili prijateljicom. Međutim, ako to činite u tajnosti i imate potrebu vaše druženje ili detalje tog druženja skrivati od svog partnera, tu nešto nije u redu, stoga dobro razmislite zašto to radite.