Eluveitie i Rum Smugglers spremaju metal spektakl

Dugo iščekivani povratak švicarskih metalaca Eluveitie u Zagreb konačno će se dogoditi u utorak, 16. prosinca, u klubu Boogaloo. Zagrebačka publika nakon 12 godina ponovno će imati priliku uživo čuti bend koji će ovom prilikom, uz sijaset starijih hitova, promovirati i novi album „Ànv". Večer će otvoriti prvi hrvatski pirate metal bend Rum Smugglers. Ulaznice su u pretprodaji dostupne po cijeni od 36 eura putem Hangtime weba te u Dirty Old Shopu za ljubitelje fizičkih primjeraka, dok će na dan koncerta cijena iznositi 39 eura. Iz organizacije poručuju kako se očekuje krcat klub i preporučuju kupovinu na vrijeme.

Ulaznice: https://bit.ly/4l0GGiv

SATNICA:

19:00 - Ulaz

19:30 - Rum Smugglers

20:30 - Eluveitie

Nazivajući Eluveitie općenito anomalijom u svijetu metala, glazbeni recenzent Matt Cook s portala Ghost Cult Mag dao je albumu „Ànv" ocjenu 9/10. Istu ocjenu dao mu je i Rory Bentley za Ever Metal: „Ànv" je brz, fokusiran i iznimno zadovoljavajući podsjetnik da je ovaj bend sam vrh onoga što ovaj žanr može ponuditi." Na sličnom tragu razmišlja i recenzent Ryan P s portala Sputnik Music: „Eluveitie su već više od dvadeset godina na sceni i jasno je da ni najmanje ne gube zamah. „Ànv" je školski primjer kako jedan žanr ponovno učiniti svježim i prepoznatljivim. Spoj melodičnog death metala i folk glazbe već je puno puta viđen, ali rijetko tko to radi tako uvjerljivo kao Eluveitie. Da, znam za Ensiferum - ali Eluveitie pogađaju tu točku zadovoljstva bolje nego itko drugi. U svakom pogledu radi se o razornom melodic death / keltskom metal albumu benda koji točno zna kako se izdvojiti iz mase."

Zagrebački Rum Smugglers smatraju se prvim hrvatskim pirate metal bendom. Osnovani su 2011. godine, a inspiraciju crpe iz imena kao što su Alestorm, Running Wild, Skyclad i The Real McKenzies. Početkom listopada objavili su svoj prvi album „I", koji objedinjuje njihova prva dva EP-a. Postavu čine: Marin Barišić - vokal, gitara; Goran Zovak - vokal, gitara; Vanja Štrukelj - vokal, klavijature; Josip Vuksan - bas; Marko Vučković - bubanj.