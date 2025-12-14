BEAT svira albume King Crimsona iz 80-ih

Bivši članovi benda King Crimson, Andrew Belew i Tony Levin, uz potporu gitarista Steve Vaija i bubnjara Toola Dannyja Careyja osnovali su projekt BEAT, a njihova interpretacija oživjet će tri kultna albuma 80-ih King Crimsona na zagrebačkom stadionu Šalata u utorak 7. srpnja 2026.

Albumi "Discipline", "Beat" i "Three Of A Perfect Pair" dobit će jedinstvenu izvedbu u režiji glazbenih velikana. BEAT kroz njihovu kreativnu interpretaciju donosi izvedbu sada već legendarnih izdanja King Crimsona iz 80-ih te benda koji je utjecao na stvaranje progresivnog rocka. Po prvi put bend dolazi u Europu, a velika turneja ih vodi od UK-a preko cijelog kontinenta, kada i dolaze u Hrvatsku na jedini nastup u našim krajevima.

BEAT - "Neal and Jack and Me" (Official Live Video)

Postavu BEAT-a čine gitarist i pjevač Adrian Belew i basist Tony Levin, koji su i stvarali albume King Crimsona 80-ih, gitaristički virtuoz Steve Vai i bubnjar benda Tool Danny Carey. Osvrćući se na BEAT, Adrian Belew kaže: "Od 1981. do 1984. King Crimson stvarali su bezvremensku, odvažnu i kompleksnu glazbu. Za sve koji su je doživjeli tada, kao i one koji do sada nisu, cilj nam je ponovo ju oživjeti." Tony Levin dodaje: "Ponovo ćemo izvoditi neke od meni omiljenih pjesama u društvu ove zvjezdane postave."

Dvojac je regrutirao i sjajnu postavu koja će kao BEAT predstaviti tri albuma King Crimsona. Steve Vai tako poručuje: "Privilegija je izvoditi bezvremensku i jednu od najznačanijih glazbi od 80-ih naovamo, i to sa sjajnim izvođačima." Bubnjar Danny Carey dodaje da "nema boljeg od zapaliti iskru i izaći iz glazbene komfort zone uz moja tri omiljena glazbenika".



Mediji hvale dosadašnje nastupe ritmičnu kompleksnost, osjećaj jedinstvene izvedbe te nastup koji uz strukturu i donosi i improvizaciju, a sve je uhvaćeno i na albumu "BEAT LIVE" snimljenom na nastupu u Los Angelesu.

BEAT - "Elephant Talk" (Official Live Video)

King Crimson je kroz glazbu koja spaja stariji i moderniji zvuk utjecao na brojne žanrove i bendove. Uz elemente klasične, jazz, folk, heavy metal, blues ili eksperimentalne glazbe, bend je od osnivanja 1968. inspirirao rani pokret progresivnog rocka 70-ih, te zaslužio kultni status. Uz jedinog stalnog člana Roberta Frippa, povremeni prekidi djelovanja donijeli su nove postave, a pjevač i gitarist Adrian Belew, te basist Tony Levin pridružili su se bendu na tri izdanja. King Crimson tako 1981. objavljuju album "Discipline" koji postavlja temelje post progresivnog rocka, slijedi hvaljeni "Beat" iz 1982., a "Three Of A Perfect Pair" iz 1984. zadnji je na kojem sudjeluju Belew i Levin.

Kao supergrupa koja oživljava izdanja King Crimsona iz 80-ih, BEAT donosi jedinstveno iskustvo u impresivnoj postavi glazbenika. S velikim naglaskom na muziciranje, bez ikakvih scenskih efekata i velike produkcije BEAT će na stadionu Šalata nastupiti na koncertu s isključivo sjedećim mjestima.

Ulaznice su u prodaji od petka, 12. prosinca 2025., u 10:00 sati kroz sustav CoreEvent.