El Niño stiže... a i La Niña

Nacionalna uprava za oceane i atmosferu SAD-a trenutno prognozira dolazak umjerene do snažne sezone El Niña, koja će obilježiti vremenske prilike sve do veljače 2024. Ova predviđanja su uznemirila meteorologe, oceanografe, ribare te globalne mreže trgovaca prehrambenim proizvodima i osiguravatelja usjeva, budući da se njihova sudbina često ocrtava putem ovih prognostičkih informacija.

No, ova vremenska prognoza nosi sa sobom dublje posljedice. Čak i uobičajeni El Niño može pokvariti žetvu brojnih važnih usjeva, povećati rizik od izbijanja bolesti, narušiti ekonomski izgled zemalja u razvoju, povećati rizik od oružanih sukoba u tropskom pojasu te pojačati pomorske sukobe i teritorijalne razmirice u Istočnom i Južnom kineskom moru. Ova prognoza stoga nudi pogled na kompleksne posljedice koje vremenski fenomeni mogu imati na globalnu političku i ekonomsku dinamiku.

Većina ovih opasnosti najteže će pogoditi zemlje koje su loše pripremljene za ekonomske i političke posljedice. Što se samih Sjedinjenih Država tiče, spomenute opasnosti naglašavaju potrebu da Washington prilagodi svoje strategije kojima definira prijetnju nacionalne sigurnosti te da prilagodi vladine odgovore na njih, piše Foreign Policy.

Što je El Niño

El Niño je faza ENSO-a, što znači "El Niño južna oscilacija". Ova regija ekvatorijalnog Tihog oceana redovito prelazi između tople (El Niño) i hladne faze (La Niña), i to obično u intervalima koji prosječno traju od pet do sedam godina. Klimatske promjene dodatno utječu na ENSO, čime dublje i potencijalno dugotrajnije oscilacije postaju izraženije. Trenutačno formiranje El Niña slijedi rijedak niz "triple dip" La Niña koji je završio u lipnju i trajao gotovo tri godine - najduže u posljednjih 50 godina.

Iako se spomenuti proces odvija u dijelu Tihog oceana, njegove su posljedice globalne. ENSO je najvažniji pojedinačni pokretač promjene globalne klime na godišnjoj razini, on određuje gdje će suša biti jača nego inače, a gdje će se dogoditi dramatičan porast padalina. "Kada Pacifik progovori, cijeli svijet sluša", kazao je znanstvenik Josh Willis. On oblikuje vremenske uvjete diljem južnih Sjedinjenih Američkih Država, Afrike, Latinske Amerike, kao i u u jugoistočnoj Aziji i Oceaniji. One uzrokuju ili jačaju suše, kao i ekstremne kiše te utječu na temperature i vlažnost širom svijeta.

I El Niños i La Niñas nose vremenske opasnosti. Trogodišnja razorna suša koja pustoši Rog Afrike od 2020. djelomično je posljedica La Niñe, kao i teška suša u Južnoj Americi, koja je zahvatila ključne svjetske izvoznike žitarica. Isto tako, suša na jugu i jugozapadu SAD-a ima isti izvor. Prebacivanje na El Niño vjerojatno će donekle donijeti olakšanje tim područjima, no to "olakšanje" za Rog je donijelo obilne kiše i poplave koje su izazvale evakuacije i štetu. Ovo osciliranje između ekstremnih uvjeta je posljedica klimatskih promjena.

No, posljedice na globalnoj razini nisu uravnotežene. Promjena s La Niñe na El Niño uvjete ne samo da redistribuira dobre i loše vremenske uvjete diljem svijeta. El Niños sa sobom donose znatno veće negativne rizike za globalno opskrbljivanje hranom, javno zdravlje, ekonomski oporavak na globalnom jugu, kao i za mir i stabilnost - posebno u regijama gdje su njegovi utjecaji najizraženiji, uključujući globalni jug, ali i istočnu Aziju.

El Niño: Posljedice za opskrbu hranom, ekonomiju i sigurnost

Globalne cijene hrane, unatoč neznatnom padu nakon rekordnih visina uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu, ostaju među najvišima u posljednjih 60 godina. No, najnoviji razvoji u Ukrajini dodatno pogoršavaju situaciju. Cijene ponovno počinju rasti, dok više od 250 milijuna ljudi pati od akutnog nedostatka hrane.

No, postoje i pozitivne vijesti. El Niño dosad nije dramatično podizao globalne cijene hrane, s relativno umjerenim učincima na cijene. Međunarodni tim znanstvenika otkrio je da i El Niños i La Niñas smanjuju globalne prinose žitarica kao što su kukuruz, riža i pšenica, a posebno je utjecaj El Niña izražen kod kukuruza. Iako El Niños blago smanjuju globalnu opskrbu hranom, učinci su obično umjereni i moguće je kompenzirati ih sadnjom većih površina kako bi se nadoknadila niža produktivnost.

Na zemljopisnoj ili regionalnoj razini, poput zapadne i južne Afrike, učinci El Niña mogu biti značajni, uz podizanje lokalnih cijena hrane i povećanje nezaposlenosti na ruralnim područjima. Također, posljedice El Niña na proizvodnju hrane ne ograničavaju se samo na kopno. Zagrijavanje zapadno-središnjeg Tihog oceana smanjuje ulove ribolova poput peruanske ančovete, najproduktivnijeg ribolova na svijetu, te utječe na regije s intenzivnim ribolovom poput Istočnog i Južnog kineskog mora.

Učinci klimatski uvjetovanih neuspjeha u usjevima na tržištima hrane djeluju na dva nivoa. Prvo, sužavaju stvarnu opskrbu na tržištu gdje je potražnja konstantno rastuća i neelastična na cijene. Drugo, oblikuju očekivanja o budućoj proizvodnji i utječu na ponašanje osiguranja rizika. Povećanje očekivanja loših žetvi može potaknuti zemlje kao što je Kina da započnu skladištiti žitarice kao pripremu za potencijalne poremećaje na tržištu.

Prijetnja od zaraznih bolesti

El Niño također može povećati prijetnju zaraznih bolesti. Istraživanje snažnog El Niña između 2014. i 2015. otkrilo je porast slučajeva bolesti poput kuge i kolere u različitim dijelovima svijeta. Ovi učinci posljedica su promjena u vlažnosti i temperaturi, što može povećati rizik od zaraze.

Na ekonomskoj razini, gubici od El Niña mogu biti značajni. Propali usjevi povećavaju potražnju za uvozom hrane, a poplave i oštećenja infrastrukture također imaju financijske posljedice. Ekonomisti procjenjuju gubitke u bilionima dolara.

Sve ovo povećava rizik od sukoba, kako unutar zemalja, tako i međunarodnih konflikata. U svijetu gdje su ekonomija, sigurnost i prehrambeni lanac međusobno povezani, potrebne su sveobuhvatne mjere kako bi se ublažile posljedice El Niña i sličnih događaja.