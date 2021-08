Ferragosto JAM objavio satnicu

Jedan dan nas dijeli do početka Ferragosto JAM festivala koji će se održati u limitiranom obliku. Uz objavljenu kompletnu satnicu programa, najavljene su pogodnosti u prijevozu vlakom do Orahovice te do festivalske lokacije, kao i druge korisne informacije tijekom boravka na festivalu. Uz ograničen broj posjetitelja ovogodišnje izdanje Ferragosto JAM festivala posjetiteljima će pružiti intimniju atmosferu uz 15 izvođača na novoj lokaciji uz Orahovačko jezero od 5. do 7. kolovoza.

HŽ POPUST NA PRIJEVOZ VLAKOM

HŽ Putnički prijevoz svim putnicima posjetiteljima festivala odobrava 40% popusta u 1. i 2. razredu redovnih vlakova. Popust se može koristiti od 5. do 8. kolovoza isključivo za kupnju povratnih karata sa svih kolodvora na prugama HŽ-a do kolodvora Zdenci-Orahovica i natrag. Prilikom kupnje karata potrebno je naglasiti svrhu putovanja, a da bi popust bio važeći i u povratku kartu je na poleđini potrebno ovjeriti pečatom organizatora. Ovjeravanje karata će se vršiti na Info pultu tijekom trajanja festivala unutar radnog vremena Info pulta navedenog na Facebooku festivala. Pravo na popust mogu ostvariti i slovenski državljani za dvosmjerna putovanja sa svih kolodvora Slovenskih željeznica do kolodvora Zdenci Orahovica i natrag. Popust se neće moći koristiti na relacijama kraćim od 25 km.

BESPLATAN AUTOBUS

S kolodvora Zdenci-Orahovica do jezera posjetitelje će prevoziti besplatan autobus u terminima usklađenim s dolascima vlakova. S istog mjesta gdje je ostavio putnike, autobus će 8. kolovoza prevoziti posjetitelje nazad na kolodvor u terminu od 10:30 do 17:00.

COVID POTVRDE I TESTIRANJE

Za sve posjetitelje festivala koji nemaju COVID potvrdu (tj. potvrdu o cijepljenju, negativan test ili dokaz o prebolijevanju ostvaren putem www.eudigitalnacovidpotvrda.hr) na ulazu u festivalski prostor "SB Medico" vršit će testiranje sva 3 dana festivala u terminu od 15:00 do 23:00 u četvrtak te u petak i subotu u terminu od 19:00 do 23:00 . Cijena testiranja je 60kn, a negativan test vrijedi za sve dane festivala.

BEZGOTOVINSKI SUSTAV PLAĆANJA

U suradnji s Entriom bezbrižnije uživanje u festivalu bit će omogućeno uz RFID festivalsku narukvicu koja, osim što je ulaznica za festival, omogućuje kupovinu unutar festivalskog prostora bez upotrebe novčanika, gotovine, tokena i slično. Svaki posjetitelj na ulazu svoju ulaznicu mijenja za narukvicu. Na mjestima naznačenim kao Top Up mjesta bit će moguće nadoplatiti novac na narukvicu, a kupnja hrane, pića i ostalog obavljat će se unutar festivalskog prostora prislanjanjem narukvice na RFID uređaj djelatnika festivala. Tijekom cijelog trajanja festivala moći će se učiniti dodatna nadoplata na RFID narukvicu, provjeriti stanje ili izvršiti povrat cjelokupnog preostalog iznosa novca. Više o bezgotovinskom sustavu plaćanja, kao i radno vrijeme Top Up mjesta može se pronaći na linku.

DOLAZAK NA FESTIVAL I BESPLATNO KAMPIRANJE

Zamjena ulaznica za festivalske narukvice vršit će se na Info pultu. U četvrtak, prvog dana festivala, u terminu od 17:30 do 01:00, dok će se u petak i subotu to moći učiniti od 19:00 do 01:00. Festivalska ulaznica omogućuje besplatno kampiranje na mjestima označenim kao festivalski kamp. Na svim drugim lokacijama na jezeru kampiranje je dozvoljeno, ali se naplaćuje od strane Uprave Jezera. Također, roštiljanje uz jezero je dozvoljeno, ali se vatra smije paliti samo na određenim mjestima. Sječa drveća Parka prirode Papuk strogo je zabranjena i kažnjiva. Više o pravilima festivala može se pročitati ovdje.

RASPORED I SATNICA PROGRAMA

Limitirano izdanje Ferragosta ugostit će 15 imena domaće i regionalne scene. Festivalski program će otvoriti Ajs Nigrutin & Timbe, a line up četvrtka upotpunit će još Jonathan, z++ i PipsChips&Videoclips. Nakon završetka koncertnog programa posjetitelje će do ranih jutarnjih sati rasplesati Kozmodisko. Petak će svojim nastupom obilježiti Peki Pele, Edo Maajka, Svemirko i Repetitor, a Dance Hard će održavati veselu atmosferu do završetka programa. Za veliko subotnje finale zaduženi su Zembo Latifa, Gužva u 16-ercu, Mašinko, She Loves Pablo i Krankšvester, a za after ovogodišnjeg gotovo boutique izdanja Ferragosto JAM-a pobrinut će se prijatelji festivala. Satnica kompletnog programa nalazi se na društvenim mrežama festivala, a možete ju pronaći i ovdje.

ULAZNICE

Još samo danas (4. kolovoza) se festivalske ulaznice mogu kupiti po cijeni od 175 kn za sve dane festivala putem Entrio sustava i na prodajnim mjestima na lokacijama: Zagreb - Dirty Old Shop, Orahovica - Plavac.

Na ulazu će se festivalske ulaznice moći kupiti po cijeni od 200 kn. U ponudi putem Entrio sustava su i jednodnevne ulaznice po cijeni od 120 kn.

Ferragosto JAM organizira Dostava Zvuka.