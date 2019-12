E-cigarete su opasne po zdravlje

Prvi put je jedna dugoročna studija pokazala da je pušenje e-cigareta isto toliko štetno kao i pušenje duhana.

Vjerojatnost oboljenja od astme, bronhitisa, emfizema (bolest povećanja pluća) ili kroničnih plućnih bolesti konzumacijom e-cigareta se povećava za jednu trećinu.

Posebice ugroženi su pušači koji izmjenično konzumiraju kako duhan, tako i e-cigarete. Time je trostruko veći rizik od kronične bolesti pluća. To pokazuje jedna studija koju je provelo Kalifornijsko sveučilište u San Franciscu (University of California, UCSF). Analizirani su podaci 32 tisuće odraslih u SAD-u u godinama od 2013. do 2016. Reprezentativna studija je objavljena u stručnom časopisu "American Journal of Preventive Medicine".

E-cigareta kao mjera odvikavanja od duhana?

Ti podaci su relevantni prije svega zbog rasprave o tomu treba li poticati e-cigarete kao sredstvo za odvikavanje od duhana. Jer većina pušača se ne prebacuje potpuno s duhana na e-cigaretu, već koristi oboje. "Prebacivanje s duhanskih cigareta isključivo na e-cigarete bi moglo smanjiti rizik od plućnog oboljenja, ali tek rijetki ljudi to čine", potvrđuje Stanton Glantz, profesor na medicinskom fakultetu UCSF-a. Većina pušača postaju "dualni korisnici", što njihov rizik od oboljenja pluća znatno povećava, kaže on.

Nema izravne veze s najnovijim smrtnim slučajevima

Ti rezultati istraživanja, međutim, nisu u izravnoj vezi s bolešću pluća od koje je u SAD-u u proteklih nekoliko mjeseci preminulo već 52 ljudi. Medicinari i dalje polaze od toga da je u tim slučajevima konzumirana ilegalna mješavina s THC-tvarima, odnosno kanabisom. Studija UCSF-a je, osim toga, usmjerena na e-cigarete koje se prodaju u SAD-u. U Europi su stroži propisi kad su u pitanju duhanski i slični legalni proizvodi za pušenje, a to znači da je strože reguliran i sastav e-cigareta nego što je to slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama. No, u San Franciscu su reagirali na smrtne slučajeve, pa je tako od iduće godine u okrugu San Francisco zabranjena prodaja e-cigareta.vari za elektroničke cigarete različitih aroma

Dugoročne posljedice po prvi put dokazane

Ranije studije su također dolazile do zaključka da postoji veza između e-cigareta i oboljenja pluća. Dugoročne posljedice se, međutim, dosad nisu mogle dokazati, između ostalog i zbog manjka empirijskih vrijednosti.

Nijedan od sudionika na početku istraživanja UCSF-a nije imao problema s plućima. Promatranjem u razdoblju od tri godine su znanstvenici jasno mogli utvrditi kauzalnu vezu između konzumacije e-cigareta i oboljenja pluća. "Ova studija potvrđuje procjenu da e-cigarete imaju dugoročne negativne posljedice po zdravlje te da pogoršavaju duhansku epidemiju", naglašava Glantz.