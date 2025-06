Hoće li ove godine odlazak na godišnji biti luksuz?

Glavni grad Balearskih otoka Palma de Mallorca trenutno je jedan od najpoželjnijih gradova na svijetu: gospodarski časopis Forbes nedavno ga je uvrstio na popis 100 najboljih gradskih odredišta za putovanja ove godine, a Lonely Planet ga je čak svrstao u deset najboljih. Palma je ove godine mjesto gdje svi žele biti - ne samo Nijemci.

Jer Mallorca odavno više nije omiljeni otok samo njemačkih turista - i u SAD-u su otkrili Baleare kao trendi destinaciju za odmor. Nekoliko puta tjedno lete avioni iz New Yorka prema Palmi. A i hoteli se dotjeruju za nove goste.

Hotel Portixol je dobar primjer za to. Još prije nekoliko godina to je bila jednostavna kuća u lučkoj četvrti, izvještava direktorica hotela Christina Ostrem. Vlasnici su ga otada postupno renovirali, izgradili wellness zonu, preuredili sobe. Danas je to butik hotel sa četiri zvjezdice. Šefica kaže da je sve više ljudi koji si žele i mogu priuštiti skuplji odmor: "Ovisno o kategoriji sobe, noćenje košta između otprilike 400 i 1.000 eura."

„Socijalne razlike se produbljuju"

I mnoge njemačke turistice i turisti spremni su platiti takve cijene. Prošle godine oni su za odmor izdvojili rekordne iznose. Prema Njemačkoj turističkoj analizi 2025. koju je izradila Zaklada za pitanja budućnosti, njemački građani su prošle godine u prosjeku potrošili 1.544 eura po osobi.

No, broj onih koji si to mogu priuštiti - pada. Stručnjakinja za putovanja Anne Zitschke iz turističke platforme Holiday Check primjećuje da su putnici ove godine oprezniji kod rezervacija: „Putnici više čekaju i razmišljaju mogu li si određeno putovanje priuštiti. Za mnoge je dostignut cjenovni maksimum."

To potvrđuje i aktualna turistička studija njemačkog autokluba ADAC. Prema njoj, broj ljudi koji zbog svoje financijske situacije potpuno odustaju od putovanja skoro se udvostručio u odnosu na zadnje istraživanje prije dvije godine. Istovremeno, štednja na licu mjesta postaje sve važnija - osobito za obitelji i ljude s manjim budžetom.

„Socijalne razlike u putovanjima se povećavaju", kaže predsjednik ADAC-ovog odjela za turizam Karlheinz Jungbeck, komentirajući rezultate.

Hosteli kao alternativa?

Jeftinije alternative poput omladinskih hostela zato su sve popularnije, osobito među obiteljima. U posljednjih 20 godina broj noćenja obitelji u njemačkim hostelima porastao je s 1,4 milijuna na oko 2 milijuna godišnje. To pokazuju podaci Njemačkog saveza omladinskih hostela.

Potražnja je toliko velika da su popularni objekti poput hostela Burg Stahleck u blizini grada Bacharacha na Rajni tijekom školskih praznika često godinama unaprijed popunjeni. „Tendencija je stvarno takva da sve više obitelji dolazi kod nas u dvorac", kaže voditelj objekta Marco Kuschner.

Dvorac trenutno ima 36 soba, od dvokrevetnih do desetokrevetnih. Noćenje po osobi stoji oko 50 eura, uključujući puni pansion i lunch-paket. Djeca do 14 godina plaćaju pola cijene. Potražnja je osobito velika tijekom ljetnih praznika: „Programe za naš dvorac trebalo bi rezervirati barem dvije godine unaprijed", kaže Kuschner.

Organizatori putovanja snižavaju cijene

Dok su hosteli rasprodani, rezervacije za ljetovanja ove godine općenito zaostaju za očekivanjima, kaže Zitschke iz Holiday Checka: „To dovodi do toga da mnogi organizatori sada reagiraju. Hoteli, aviokompanije, organizatori - svi trenutno snižavaju cijene."

Putnici, prema riječima stručnjakinje, trenutno mogu računati na velike popuste: „Ovo će biti vrlo dobra last-minute sezona. Organizatori sada moraju privući putnike popustima kako bi ih ipak motivirali da rezerviraju odmor."

Pogotovo jer sve više putnika mora planirati odmor s ograničenim budžetom: ADAC-ova studija pokazuje da ove godine značajno manje ljudi očekuje da će na raspolaganju za odmor imati isti iznos kao prošle godine. Istovremeno, znatno više ispitanika navodi da će ove godine moći potrošiti manje novca za putovanja: udio je porastao sa 14 na 24 posto.

Udio onih koji će potrošiti više ostao je gotovo nepromijenjen na oko 24 posto.

Sve više hotela s pet zvjezdica

Na platežno sposobnu klijentelu reagiraju i hotelijeri, izvještava Zitschke: „Primjećujemo da ima sve više hotela s pet zvjezdica, više luksuznih hotela. Mnogi hotelijeri renoviraju svoje objekte - ima više modernih, većih soba ili privatnih bazena. Ulažu u vrhunsku gastronomiju."

Na taj način se ciljano obraćaju ljudima koji žele i mogu trošiti više na putovanja.

To se vidi i na Mallorci: broj hotela s pet zvjezdica ovdje se u posljednjih 15 godina utrostručio - sada ih je oko 70. Otok tako postaje sve ekskluzivniji.

Većina Nijemaca ipak ljetuje u vlastitoj zemlji

Unatoč porastu cijena, Mallorca i Španjolska općenito ostaju popularne među Nijemcima: unutar Europe Španjolska je i dalje najpopularnije odredište njemačkih turista, slijede Italija i Turska. To pokazuju podaci Njemačke turističke analize 2025 koju je izradila Zaklada za pitanja budućnosti.

Najveći broj stanovnika Njemačke, gotovo trećina, ove godine provodi odmor u vlastitoj zemlji.

U kampu Rosenfelder Strand na Baltičkom moru zbog toga s optimizmom gledaju na nadolazeće tjedne i mjesece. „U glavnoj sezoni smo uvijek dobro popunjeni, s tek ponekim praznim mjestom", kaže vlasnik Ulrich Bormann. Kamp ima 800 parcela, otprilike polovica je iznajmljena stalnim kamperima.

A oni koji ne dolaze sa svojim kamperom, mogu unajmiti kamp-kućicu. Cijene u glavnoj sezoni su između 100 i 150 eura po noći, ovisno o opremi. Za mnoge obitelji to je privlačan način da provedu odmor uz more bez prevelikih izdataka.