Obljetnica ulaska u EU - IRB kao ključni generator EU projekata

Danas 1. srpnja 2025. obilježavamo 12. obljetnicu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, a Institut Ruđer Bošković (IRB) obilježava svoj status ključnog generatora europskih znanstveno-istraživačkih projekata u Hrvatskoj. Vjerujemo da će vašim čitateljima, gledateljima ili slušateljima biti iznimno zanimljivo pratiti kako je IRB, od svojih prvih koraka u FP6 i FP7 programima s početka dvije tisućitih., pa sve do programa Obzor 2020 i Obzor Europa te programa Nextgeneration EU, ugovorio projekte u vrijednosti više od 160 milijuna eura, uključujući najznačajniji infrastrukturni projekt O-ZIP.

Među najvidljivijim pokazateljima znanstvene izvrsnosti su projekti koje dodjeljuje Europsko istraživačko vijeće (ERC). Ovi projekti nazivaju se još i znanstvenim Oscarima zbog iznimno velike kompetitivnosti s obzirom na to da od ukupnog broja prijavljenih projekata prolazi njih tek 8 do 13 posto. U Hrvatskoj je ukupno razvijano 11 projekata ERC-a, a IRB se ponosi s nekoliko Oscara, njih četiri. Prof. dr. sc. Iva Tolić dvaput je osvojila prestižne potpore ERC-a za pionirska istraživanja mehanizama nastajanja pogrešaka pri podjeli kromosoma te njihovog utjecaja na diobu stanica, što je kritično za razvoj embrija, formiranje različitih vrsta karcinoma te odgovor tkiva na terapije. ERC projekt je 2015. godine na IRB donijela prof. dr. sc. Ana-Sunčana Smith, i to za istraživanja bioloških membrana s ciljem unaprjeđenja razvoja novih lijekova i terapija. Nedavno se ovim znanstvenicama pridružila i dr. sc. Jelena Bujan, koja će zahvaljujući projektu ERC-a vrijednom 1,5 milijuna eura proučavati otpornost mrava na ekstremne temperature uslijed klimatskih promjena, a za to će koristiti Jadranske otoke kao prirodne laboratorije.

„Ovi rezultati odražavaju kontinuirani rad znanstvenika IRB-a, njihovu predanost izvrsnosti i sposobnost brze prilagodbe novim znanstvenim izazovima. Naši rezultati pokazuju da Hrvatska ima izvrsne znanstvenike i sjajan potencijal, samo trebamo osigurati dobre uvjete za rad našim znanstvenicima," naglašava dr. sc. David M. Smith, ravnatelj IRB-a.

Dok Hrvatska obilježava 12. godina od pridruživanja EU-u, Institut Ruđer Bošković potvrđuje da sinergija lokalnih znanja i instrumenata EU-a otvara vrata ka znanstvenoj samostalnosti i međunarodnoj prepoznatljivosti.