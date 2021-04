Dvostruka izvedba predstave 'LOVE WILL TEAR US APART'

Povodom Međunarodnog dana plesa, 29. travnja, a u sklopu posebnog programa Zagrebačkog plesnog centra, de facto najavljuje dvostruku izvedbu nagrađivane predstave LOVE WILL TEAR US APART na otvorenom! Riječ je o plesnom solu čiji koncept i koreografiju potpisuju Saša Božić i Petra Hrašćanec, a predstavu će u dva termina - 19.30 i 20.30 - izvesti Petra Hrašćanec na krovnoj terasi ZPC-a.

Cilj izvedbi je sakupljanje sredstva u svrhu financijske pomoći profesionalnim plesnim umjetnicima (članovima udruga UPUH i UPPU PULS) kojima u COVID-19 krizi nisu isplaćene potpore od strane institucija. Svi će posjetitelji tako moći sudjelovati u prikupljanju sredstava davanjem donacija.

Love will tear us apart de factova je uspješnica koja ove godine obilježava deset godina postojanja; premijernu izvedbu imala je 2012. godine, jedna je najizvođenijih hrvatskih plesnih predstava, a ove izvedbe bit će 80. i 81. po redu. Riječ je o plesnom solu kreiranom za izvođačicu Petru Hrašćanec i bavi se odnosom suvremenog plesa i pop glazbe. Sam rad žanrovski se kreće između rock koncerta, ispovjedne forme i apstraktnog plesa, istovremeno se poigravajući s popularnom glazbom. Izvođačica Petra Hrašćanec izvodi plesne brojeve, odabrane post-punk i rock ljubavne pjesme, dok u pauzama saznajemo naoko nevažne detalje o nastanku same produkcije.

Međunarodni dan plesa obilježava se tradicionalno 29. travnja diljem svijeta naglašavajući važnost plesa kao neizostavnog segmenta umjetnosti i kulture svake zemlje, ali i važnost pokreta i plesa za očuvanje mentalnog zdravlja svih generacija uopće. Ove godine obilježavanje Dana plesa ima i dodatni kontekst - da uslijed pandemije COVIDA-19 ukaže na osnovna prava plesnih umjetnika na ostvarivanje prihoda u svrhu egzistencije. Velikom je broju plesnih umjetnika zbog objektivnih okolnosti kao posljedica pandemije, ali i potresa, onemogućeno pravo na rad te su zbog toga u nemogućnosti djelovati kroz vlastitu profesiju.

Iz tog je razloga izvođenje predstave Love will tear us apart dobrotvornog karaktera te za cilj ima sakupljanje sredstva za pomoć plesnim umjetnicima. Sva donirana sredstva bit će prikupljena i dana na korištenje strukovnim udrugama UPUH i UPPU Puls, koje će raspodijeliti sredstva jednakomjerno među članovima koji nisu dobili potporu nadležnih institucija kao mjere preživljavanja kulturnih radnika uslijed pandemije uzrokovane COVID-19.

S obzirom na ograničeni broj mjesta, obavezna je rezervacija mjesta na mail: blagajna@zagrebackiplesnicentar.hr