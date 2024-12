Dvije popularne vrste mesa negativno utječu na zdravlje mozga

Zdrava prehrana nije važna samo za mršavljenje; hrana koju jedemo ima ključnu ulogu u svim aspektima našeg zdravlja, uključujući zdravlje mozga. Iako postoje mnoge namirnice koje podržavaju rad mozga, važno je zapamtiti da neke mogu imati negativan učinak na kognitivne funkcije, uključujući određene vrste mesa. Dijetetičarka Trista Best upozorila je na dvije popularne vrste mesa koje mogu loše utjecati na zdravlje mozga.

Crveno meso poput govedine, janjetine i svinjetine - ako nam je stalo do zdravlja mozga, možda bismo trebali ograničiti unos crvenog mesa. "Crveno meso sadrži visoke razine zasićenih masti koje mogu povećati rizik od bolesti srca. Posredno, to može utjecati na protok krvi u mozgu i smanjiti kognitivne funkcije tijekom vremena", upozorava Best za SheFinds. Prekomjerna konzumacija crvenog mesa povezana je s upalom u mozgu i lošim kognitivnim zdravljem. Uravnoteženje unosa crvenog mesa s nemasnim izvorima proteina može podržati bolje moždane funkcije.

Prerađeno meso - hot dog s omiljenim dodacima može biti ukusan, ali naš mozak možda neće biti oduševljen ovom vrstom mesa. "Prerađeno meso posebno zabrinjava zbog visokih razina natrija, zasićenih masti i nitrata/nitrita", kaže Best. Ove komponente mogu uzrokovati upale i oksidativni stres što je povezano s kognitivnim padom.Osim hrenovki, druge vrste prerađenog mesa uključuju slaninu, kobasice, suhomesnate proizvode i salame. Studije pokazuju povezanost između konzumacije prerađenog mesa i povećanog rizika od neurodegenerativnih bolesti, poput demencije. Zamjena prerađenog mesa cjelovitim i neprerađenim mesom može pomoći u smanjenju tih rizika.

Ograničavanje ovih vrsta mesa i uravnotežena prehrana mogu biti ključni koraci prema boljem zdravlju mozga.