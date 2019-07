Dvije najvažnije stvari za vezu do kraja života

Veza je zeznuta stvar, najblaže rečeno, no jasno je kako većina ljudi traži partnera s kojim će provesti cijeli život. Ma koliko to komplicirano zvučalo, zapravo su vam potrebne samo dvije stvari kako bi veza na kraju stvarno bila takva.

Jednostavnost - od trenutka kada se upoznate sve mora biti jednostavno i lako. Ako osjetite da toj osobi možete sve reći, da s tom osobom možete bez srama ići i do toaleta onda je to to. Ako se oko većine stvari dogovarate lako ne puštajte tu osobu. Jednostavno znači dobro, a komplicirano znači loše.

Veselje - ako se u vezi ne osjećate zadovoljno, sretno i ispunjeno odmah bježite. Ako zbog njega patite i plačete, on nije čovjek za vas. Ne razmišljajte mnogo, to jednostavno nije normalno. To je put do pakla. Ako samo jedna osoba u vezi donosi smijeh i razonodu, i ta veza je besmislena. Mnogi ljudi godinama šute i trpe u vezi koja ih ne ispunjava. Čekaju da se nešto promijeni. Ali ta promjena nikada neće doći.