Specijalni techno back to back setovi na stadionu Sea Star festivala

Jubilarno peto izdanje Sea Stara potvrdit će status "techno raja" kojeg umaška laguna Stella Maris ponosno nosi jer stiže izuzetno jak vala pojačanja i specijalnih nastupa koji zaključuju elektronski program festivala.

Ranije najavljenoj novoj globalnoj superzvijezdi Indiri Paganotto pridružuju se tri fantastične b2b kombinacije koji će svoj furiozni techno donijeti na ATP stadion u laguni! Na Nautilus Arenu stižu vodeći ukrajinski DJ čarobnjaci Daria Kolosova i Etapp Kyle, pioniri regionalne scene Marko Nastić i Dejan Miličević te glavne domaće techno snage DJ Jock i Shipe, a uz njih je poznato i 12 izvođača omiljene Electric Waves bine koje predvode Ilija Rudman i Ian F.

Zajedno s electric punk velikanima The Prodigyjem, hitmakerima Robinom Schulzom i Mahmutom Orhanom te Senidom, Hiljsonom Mandelom, Krankšvesterima i jakom regionalnom trap ekipom 19. i 20. svibnja službeno drugi najposjećeniji hrvatski festival lansirat će novu festivalsku i ljetnu sezonu. Povoljnije ulaznice po cijeni od 35 eura u ponudi će se naći najkasnije do petka, 10. ožujka do kraja dana.

S više od deset godina iskustva, DJ-ica i producentica Daria Kolosova vrlo je brzo postala vodeće ime ukrajinske underground techno scene. Svoj uzlet prema svjetskim DJ deckovima započela je uz podršku cijenjene DJ Nastie, kroz zajedničke setove, kao i izdanja za njen label NECHTO. Do sada je ostvarila nastupe u vodećim clubbing institucijama, kao što su Berghain, Bassiani, Fabric, Awakenings Festival i Amnesia, a njen DJ set za HÖR Berlin na Youtubeu broji više od 2,5 milijuna pregleda. Za nju će ovo biti prvi nastup u Umagu, a za deckovima će joj se u b2b setu pridružiti Etapp Kyle. Posvećen usavršavanju DJ virtuoznosti, ubrzo je postao jedno od zamjećenijih imena ukrajinske underground scene, a slučajan susret s Benom Klockom tijekom putovanja u Berlin rezultirao je njegovim kasnijim izdanjima za etiketu Klockworks i etablirao ga kao jedno od brže rastućih techno imena novije generacije. Ova je reputacija dodatno učvršćena nakon što se pridružio Ostgut Bookingu, izdao EP za Unterton i pridonio kompilaciji "Ostgut Ton | Zehn" povodom desete obljetnice Ostgut Ton etikete.

Elektronska glazba, uz trap/hip hop i komercijalne plesne hitove, jedan je od temeljnih žanrova na kojima počiva program Sea Stara. U dosadašnjih pet izdanja umaški festival ugostio je velika imena poput Nine Kraviz, Amelie Lens, Paula Kalkbrennera i Svena Vatha, a tradicija partijanja uz more do ranih jutarnjih sati nastavit će se i ovog svibnja kada u Stella Maris stižu predvodnici nove techno struje koji proteklih sezona osvajaju najveće festivale poput Exita, Awakeningsa i Melta ili klubova kao što su Berghain, Amnesia, Fabric. Indiri Paganotto, Darii Kolosovoj i Etappu Kyleu pridružit će se jake regionalne i domaće snage u specijalnim b2b setovima, a čine ih jedan od najaktivnijih aktera ovdašnje scene Dejan Miličević, naš proslavljeni i nagrađivani artist DJ Jock, rezident zagrebačkog kluba Boogaloo Shipe, te Marko Nastić, jedan od najvećih elektronskih izvođača našeg podneblja koji obilježava 25 godina rada!

Uz njih je potvrđen i kompletan line up omiljene festivalske Electric Waves pozornice kojeg čine Ilija Rudman, Ian F, Teo, Kali, Korak, Marin Biočić, Bronski, Marcel, Laseech, Innaca, Grenko i Ivan Erjavac. Ovim valom pojačanja zaokružio se elektronski program festivala na kojem će 19. i 20. svibnja u magičnom okruženju umaške lagune Stella Maris startati nova festivalska i turistička sezona.

Povoljnije ulaznice najkasnije do 10. ožujka!

Aktualni kontingent ulaznica po promotivnoj cijeni od 35 EUR, što je čak 40% uštede, dostupan je najkasnije do 10. ožujka. Ulaznice su dostupne na službenoj stranici festivala te online i na svim prodajnim mjestima sustava Entrio. U ponudi su i VIP Gold ulaznice, Kamp i, po prvi put, Onstage Experience VIP, koji daje pristup glavnim pozornicama.