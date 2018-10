Dubai za svaki džep

Ljetni dani nisu samo završili nego su i ispraznili naše džepove. U „moru" jesenskih obaveza i briga, planiranje putovanja vjerojatno je posljednja stvar o kojoj razmišljamo, međutim to ne mora biti tako. Premda je Dubai poznat kao jedan od najluksuznijih, a time i najskupljih gradova na svijetu, postoji popis atrakcija koje možete vidjeti u ovom gradu koje su besplatne ili vrlo povoljne. Vjerovali ili ne, ovaj popis nije nimalo kratak.

Emirates više od godinu dana hrvatske putnike vodi u Dubai. Zagreb je postao dio globalne mreže koja obuhvaća više od 160 destinacija u 86 zemalja na šest kontinenata, s presjedanjem u modernom čvorištu u Dubaiju. Međutim, postoji mnogo razloga zbog kojih Dubai može i treba biti jedina destinacija vašeg sljedećeg putovanja. Kao najveći i najnaseljeniji grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ovaj grad može se doživjeti kao svojevrsni muzej na otvorenom s najljepšim primjercima moderne arhitekture. Dubai je također jedan od najsigurnijih gradova na svijetu tako da možete slobodno i opušteno lutati i istraživati ulice ovog veličanstvenog grada. Predstavljamo neka od najboljih mjesta za „budget-friendly" posjet Dubaiju.

Fontana Dubai

Ova je fontana druga najveća na svijetu i prostire se na površini od tristo tisuća kvadratnih metara. Uz to, fontana Dubai najveći je svjetski koreografirani sustav fontana poznat po očaravajućim vodenim rutinama. Programi se održavaju svakih pola sata u večernjim satima od 18 do 23 sata (do 23:30 vikendima), a posjetitelji u njima mogu uživati besplatno. Mnogi će vam kao najbolje vrijeme za gledanje fontane preporučiti sumrak zbog kontrasta koji se stvara između svjetala i vode na suncu. Također, s ove lokacije može se uhvatiti nevjerojatan pogled na Burj Khalifu. Za još bolji pogled, možete se prošetati do druge strane fontane, točnije do ulaza u park Burj. Od tamo se pruža izravan pogled u cijelosti na najvišu zgradu na svijetu.

Potok

Potok (engl. creek) predstavlja povijesno srce Dubaija koje je nekoć podijelilo grad na dva područja: Deira i Bur Dubai. Do izgradnje mosta Al Maktoum, prvog mosta u Dubaiju čija je gradnja dovršena 1963. godine, jedini način da se s jedne strane stigne do druge bilo je korištenje drvenih brodica zvanih abra. Ovaj je način za prelazak i dalje nesumnjivo najzabavniji, a pritom i potpuno pristupačan jer košta samo 1 dirham što je nešto manje od 2 kune.

Tržnice

Souk je tradicionalna tržnica smještena u starom gradu. Stari Dubai mjesto je gdje možete vidjeti originalan grad kakav je postojao prije izgradnje glamuroznih nebodera. Izvorni grad izgrađen je uz već spomenuti potok i to područje još uvijek odražava rustikalni osjećaj. Postoje tri glavne tržnice: Deira Gold Souk, tržnica začina i tržnica tekstila. Souk za začine u Deiri jedan je od preostalih kulturnih relikvija iz prošlosti. Ovaj labirint mirisa i zvukova dočarat će vam užurbanu Arabiju prošlosti. Izgubite se u aromatičnim čarima začina dok lutate pokraj trgovina u kojima se prodaju šafran, vanilija i mnoge druge mirodije. Vlasnici trgovina nerijetko nude degustaciju svojih proizvoda, a bit će im i drago ako se pokušate s njima cjenkati.

Muzeji

Dubai nudi mnoštvo jedinstvenih muzeja. Za ulaznice ćete nerijetko trebati izdvojiti vrlo male, simbolične cifre ili je ulazak potpuno besplatan. Na primjer, ulaz u Muzej grada Dubaija iznosi samo 3 dirhama, što otprilike iznosi 5 kuna. Ovaj muzej pruža uvid u prošlost Dubaija te pustinjske običaje Beduina. U Muzeju kave u povijesnoj četvrti Al Fahidi možete kušati kavu etiopskog, egipatskog i emiratskog stila pripreme, no muzej također sadrži tradicionalno uređen interijer te izložbu antiknih mlinaca za kavu. U istoj četvrti naći ćete Muzej kovanica koji vrijedi pogledati čak i ako niste ozbiljan numizmatičar. Ukoliko ste ljubitelj poezije, možete posjetiti muzej posvećen pjesniku Al Oqailiu koji je smješten u jednoj od najljepših izvorno-očuvanih kuća u Dubaiju.

Akvarij Dubai

Akvarij Dubai nalazi se u prostoru trgovačkog centra Dubai Mall koji je poznat po mnogim atrakcijama koje nudi osim šopinga. Od zatvorenog klizališta i zabavnog parka do velikog filmskog megaplexa, ovaj trgovački centar slovi kao jednan od najvećih na svijetu. Akvarij prihvatnog kapaciteta impresivnih deset milijuna litara, smješten na prizemnoj razini centra, jedan je od najvećih visećih akvarija na svijetu. U njega je smješteno više od trideset tisuća morskih životinja i više od 400 morskih pasa, uključujući najveću zbirku zmijozubih sivki u svijetu. Akvarij Dubai zasigurno je jedna od najljepših besplatnih atrakcija u gradu u kojoj se nalaze tisuće vodenih životinja, točnije više od 140 vrsti. Glavni akvarij dugačak je više od 50, širok 20, a visok 11 metara. Tunel sa šetnicom od 48 metara pruža pregled od 270 stupnjeva na 11 metara dubine ispod površine akvarija. Posjetitelji se mogu provesti čamcem koji ima stakleno dno i time pruža jedinstven pogled na sadržaj akvarija. Oni koji žele zaroniti u akvarij mogu se odlučiti za Cage Snorkeling Experience, a oni pustolovnijeg duha za Shark Dive koji vas dovodi na nekoliko centimetara od morskih pasa.

Plaže

Javna plaža Jumeirah Beach nalazi se u srcu jedne od najprometnijih i popularnih četvrti u Dubaiju. Ova plaža jedno je od najboljih besplatnih mjesta u gradu za provesti opuštajući dan sunčajući se i kupajući. Osobito je popularna stoga se uvijek preporuča stići rano i zauzeti dobro mjesto. Plaža Kite jedna je od najljepših plaža u gradu i također je besplatna za sve. Možete donijeti svoje piće i ručak te pripremiti piknik. Plaža Kite Beach pruža i besplatan bežični pristup internetu te uređenu stazu za trčanje ukoliko vam je to draži trening od plivanja. Ako želite izbjeći gužvu, preporučamo plažu Al Sufouh ili 'Black Palace' - ovo mjesto je možda malo teže pronaći, ali ćete zauzvrat biti nagrađeni mirnom vodom i prekrasnim pogledom.

Rezervat prirode Ras Al Khor

Zašto biste plaćali posjet zoološkom vrtu u Dubaiju kada se na ušću potoka nalazi rezervat prirode Ras Al Khor. Više od dvadeset tisuća ptica (67 vrsta) nastanjuje ovaj rezervat, a najpoznatiji prizori oni su jata veličanstvenih flaminga. Da biste ih vidjeli, sve što trebate učiniti jest smjestiti se na jedan od tri vidikovca u prostoru rezervata koji je otvoren od 9 do 16 sati od subote do četvrtka, a ulaz je besplatan. Da biste imali najbolji mogući pogled, zaposlenici će vam osigurati dalekozor.

Kino

U partnerstvu s nezavisnom kinematografskom platformom Cinema Akil, Alserkal Avenue održava redovite filmske projekcije koje uključuju nezavisne, umjetničke, inozemne i klasične filmove. Sve se filmske projekcije mogu posjetiti besplatno, a održavaju se u prostoru A4 Space cinema ili na otvorenom u The Yard. Gledanje filmova na otvorenom u Dubaiju se smatra savršenom zimskom aktivnošću.

Besplatni WiFi

Pametne palme (engl. smart palms), instalacije u obliku palmi visoke oko šest metara smještene su diljem cijelog gradskog područja Dubaija i nude besplatni pristup internetu kao i mogućnost punjenja mobilnih telefona. Wi-Fi signal dostupan je unutar radijusa od 100 metara oko palmi koji se napajaju putem solarne energije omogućujući posjetiteljima slanje fotografija i poruka prijateljima i obitelji.

Emirates slovi kao jedna od aviokompanija s najboljom ponudom ekonomske klase koja sadrži mnoge najsuvremenije značajke i usluge na letu. Emirates je nedavno lansirao kanale Food and Wine Channels putem kojih se putnicima pruža „behind the scenes" uvid u načine kako se kreiraju meniji za letove i kako surađuju s partnerima diljem svijeta. Ovi kanali donose informacije o Emiratesovoj investiciji u vrhunska vina te regionalna i sezonska jela koja pripremaju nagrađivani chefovi. Kanali Food and Wine Channels dostupni su na svim letovima.