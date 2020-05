Poezija to go je projekt poticanja čitanja poezije, namijenjen mladima i svima koji se tako osjećaju. Pokrenula ga je književnica Sonja Zubović iz ljubavi prema hrvatskom jeziku pod motom „poezija je laboratorij jezika, a jezik je nukleus nacionalnog identiteta". Projekt je zaživio digitalno na društvenim mrežama 2015. godine i otad bilježi izuzetno lijepe rezultate kontinuirane vidljivosti i popularnosti.

Poezija to go uz internetsku aktivnost organizira i programe - druženje s pjesnicima uživo. Na dosadašnjim druženjima svoju poeziju govorili su ugledni hrvatski autori: Enes Kišević, Irena Vrkljan, Andrijana Škunca, Lidija Bajuk, Božica Jelušić, Ljerka Car Matutinović, Enerika Bijač, Tomica Bajsić, Ivana Šojat, Sonja Manojlović, Borben Vladović, Darija Žilić, Diana Burazer, Ružica Cindori, Davor Šalat, Miroslav Mićanović, Branko Čegec, Monika Herceg, Dorta Jagić, Ivan Babić, Božidar Brezinčak Bagola, Ana Horvat, Ivan Herceg, Ivan Šamija, Miroslav Kirin, Lada Žigo, Zvjezdana Jembrih, Aleksandra Orlić, Evelina Rudan, Krešimir Bagić, Sanja Lovrenčić, Vanda Mikšić, Livija Reškovac, Stanka Đurić, Kemal Mujičić Artnman, Vlasta Vrandečić Lebarić, Ludwig Bauer, Lidija Dujić, Sonja Zubović, Robert Roklicer i mnogi drugi.

Najnovije Poezija to go Druženje s pjesnicima bit će u srijedu 20. svibnja 2020. s početkom u 19 sati. Svi zainteresirani prijenos mogu pratiti uživo na Facebook profilu Poezija to go i You Tube kanalu Sonje Zubović.

Na tom trinaestom po redu druženju s pjesnicima sudjeluju: Lana Derkač, Irena Matijašević, Božica Brkan, Darija Žilić i Sonja Zubović.

U glazbenom dijelu programa nastupit će mladi gitaristi Fran Colnago i Damian Humski.