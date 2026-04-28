Dolazi li nam „Super El Niño“ jači nego ikad?

Nakon razdoblja relativnog zatišja i prevlasti hladnije La Niñe, globalna meteorološka zajednica s velikom pažnjom prati signale iz Tihog oceana. Prema najnovijim izvještajima Svjetske meteorološke organizacije (WMO) i vodećih klimatskih centara poput europskog ECMWF-a i američke NOAA-e, sve ukazuje na to da se El Niño vraća već od svibnja 2026. godine. No, ono što stručnjake posebno brine nije samo njegov povratak, već potencijalna snaga koja bi mogla dosegnuti razinu „Super El Niña".

Što je zapravo „Super El Niño"?

El Niño je prirodni fenomen koji karakterizira neuobičajeno zagrijavanje površinskih voda u središnjem i istočnom dijelu Tihog oceana. Kada anomalija temperature mora prijeđe prag od +2 °C, klimatolozi govore o „super" događaju. Analize oceana otkrivaju brze promjene ispod površine Pacifika koje podsjećaju na povijesno snažne epizode iz 1982./83., 1997./98. i 2015./16. godine. S obzirom na to da je 2024. već zabilježena kao najtoplija godina u povijesti zbog kombinacije prošlih fenomena i klimatskih promjena, novi, potencijalno rekordan El Niño mogao bi globalne temperature gurnuti u posve neistražene ekstreme.

Globalne i lokalne posljedice

Ovaj fenomen funkcionira kao golem toplinski stroj koji oslobađa energiju iz oceana u atmosferu, mijenjajući vremenske obrasce diljem planeta. Očekuje se da će vrhunac dosegnuti između jeseni i rane zime 2026. godine. Za Sjevernu Ameriku to često znači obilnije oborine i oluje, dok se u nekim dijelovima Azije i Australije javljaju katastrofalne suše. U Europi, pa tako i u Hrvatskoj, učinci El Niña obično su manje izravni, ali ipak primjetni. Prognostički modeli za ljeto 2026. sugeriraju temperature iznad prosjeka. Za zimski period, povijesni podaci tijekom „Super El Niño" događaja često pokazuju tendenciju iznadprosječne topline i manju količinu snijega u većem dijelu kontinenta, uz moguće lokalne ekstreme u obliku intenzivnih kiša na sjeveru.

Investicija u pripremu

Stručnjaci iz DHMZ-a naglašavaju važnost sezonskih prognoza za sektore poput poljoprivrede, energetike i upravljanja vodama. Iako je još prerano sa sigurnošću tvrditi hoće li ovo biti baš „najjači El Niño ikad", nakupljena toplina u oceanima sugerira da nas čeka godina velikih klimatskih preokreta na koju se moramo početi pripremati već danas.