Ruralni turizam u fokusu EU suradnje: nova prilika za hrvatska sela

Ruralni turizam i očuvanje nematerijalne baštine prepoznati su kao jedno od ključnih područja buduće regionalne suradnje i razvoja ruralnih područja u okviru Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR), zaključeno je na sastanku Tematske upravljačke skupine četvrtog stupa - Održivi turizam, održanom 16. i 17. travnja u Skoplju.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici deset zemalja Jadransko-jonske regije - Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, San Marina, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije - koji su razmotrili mogućnost razvoja zajedničkog regionalnog strateškog projekta usmjerenog na ruralni turizam. Projekt bi objedinio više tematskih stupova EUSAIR-a, uključujući održivi turizam, energiju i transport, kvalitetu okoliša te jačanje društvene kohezije.

Ruralni razvoj pritom je identificiran kao područje s potencijalom za povezivanje razvojnih politika i prijenos znanja između država članica Europske unije i zemalja kandidatkinja. Hrvatska, kao jedna od koordinatorica stupa Održivi turizam, ima važnu ulogu u oblikovanju zajedničkog pristupa te razmjeni iskustava i dobrih praksi na razini regije.

Tema proširenja Europske unije, kao horizontalna dimenzija EUSAIR-a, bila je u središtu interaktivnog dijela sastanka. Kroz rasprave u formatu world café, sudionici su razmjenjivali iskustva o uspostavi ravnoteže između turističkog razvoja i očuvanja lokalne i nematerijalne baštine, s posebnim naglaskom na koristi za lokalne zajednice.

Posebna pozornost posvećena je koordinaciji operativnih aktivnosti i provedbi postojećih projekata. Stup Održivi turizam zajednički koordiniraju Hrvatska i Albanija, a u tom je kontekstu predstavljena nova koordinatorica albanskog resornog ministarstva. Sudionici su također informirani o napretku projekata SP4EUSAIR, STeP i EUSAIR Facility Point, uključujući suradnju sa strategijama pametne specijalizacije te pripreme novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije.

Najava: EUSAIR Forum 2026. održat će se od 18. do 21. svibnja u Skoplju. Tema održivog turizma bit će uključena u program radionica i panel-rasprava, a očekuje se i predstavljanje prvih pomaka u provedbi novog Akcijskog plana usvojenog u svibnju 2025.