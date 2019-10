Dogodilo se na današnji dan - 5. listopada

Na današnji je dan 1582. godine u Italiji uveden Gregorijanski kalendar. Osim Španjolske, Portugala te Italije, ostale katoličke zemlje nisu ga koristile sve do 1584. Protestanti su odbijali prijeći na novi kalendar i ostali su vjerni Julijanskom do 1700. godine kada su napokon prihvatili "poboljšanu" verziju.

Godine 1962. legendarna četvorka objavila je svoj prvi singl „Love Me Do" koji je postao jedna od najvećih uspješnica s ploče „Please, Please Me". Pjesmu su skomponirali Lennon i McCartney. Dečki iz Liverpoola tada su počeli pisati novo poglavlje glazbene povijesti.

Iz područja zanimljivosti valja spomenuti atletu Chucka Linstera koji je na današnji dan 1965. odvalio 6.006 uzastopnih sklekova, a Dick McInnes je boravio u zraku na zmaju čak 12 sati.

Krvavi sukob s početka 20. stoljeća, kojeg mnogi smatraju početkom kraja moderne civilizacije, osim po brojnosti žrtava, brutalnosti i svemu ostalom što karakterizira jedan svjetski rat, poznat je i po ratnim tehničkim inovacijama - raznorazna vozila, tenkovi, puške, artiljerija i avioni. Nažalost, današnji dan ostat će zapamćen i kao dan kada se 1915. zbila prva zračna bitka u Prvom svjetskom ratu u kojoj je jedan pilot izgubio život, a drugi zabilježio svoj prvi, u pilotskom žargonu kill.

Prije 40 godina BBC je emitirao prvu epizodu poznatog komično-satiričnog showa „Leteći cirkus Montyja Pythona". Show je poznat po svom surealizmu, komičnim skečevima bez teksta i neobičnim animacijama. Često je bio politički nabijen, a ismijavao je ponajviše britansko društvo i život. Svi članovi su bili visokoobrazovani ljudi i sami su glumili u gotovo svim skečevima. Ekipu su sačinjavali Terry Jones, Michael Palin, Eric Idle, John Cleese, Graham Chapman i Terry Gilliam.

Tema nuklearnog naoružanja i atomskog pogona postala je aktualna nakon završetka Dugog svjetskog rata, a do danas nije izgubila na važnosti. No te 1986. naslovi svjetskih novina sadržavali su ime države Izrael. Naime, britanski časopis The Sunday Times objavio je na naslovnici priču o izraelskom nuklearnom oružju koja je uzdrmala tadašnji politički svijet.

Iz novije povijesti valja spomenuti takozvanu „Bager revoluciju" koja se zbila 2000. Masovni prosvjedi u Beogradu, tada prijestolnici SR Jugoslavije, kulminirali su do te mjere da je s vlasti srušen Slobodan Milošević, diktator i jedan od glavnih krivaca za krvave sukobe na području Balkana iz '90-ih godina prošlog stoljeća.

Od poznatih ličnosti na današnji dan rođeni su: francuski filozof Denis Diderot; Louis Lumiere, jedan od poznate braće koji su 1895. napravili prvi film; Brian Johnson, bivši glavni vokal grupe Geordie koji se proslavio prelaskom u popularni rock bend AC/DC. Rođendane dijele i glumci Glynis Johns Pretoria (Mary Poppins), David Baldwin i Kate Winslet te pop glazbenik Bob Geldof i producent Clive Barker.