Dogodilo se na današnji dan – 6. listopada

Na današnji dan 1781. godine započela je opsada Yorktowna, posljednja bitka Američkog rata za nezavisnost. Napad su predvodili generali George Washington i De Rochambeu protiv britanskog zapovjednika Lorda Cornwallisa koji je bio utaboren u Yorktownu. Cornwallis je imao vojsku od 7.000 ljudi s kojom je dominirao jugom te se vratio u Yorktown po zalihe za svoje vojnike. Već nakon nekoliko dana opsade saveznici su zauzeli većinu važnih točaka u gradu te je Cornwallis shvatio u kakvoj je nevolji, a pojačanje nije stizalo. Uvidjevši da njegov otpor više nema smisla, ponudio je predaju koju su saveznici prihvatili. Predaja Cornwallisove vojske kod Yorktowna navela je Britance da počnu pregovore s Amerikancima i direktno utjecala na kraj rata.

Za vrijeme Austro-ugarskog razdoblja Bosna i Hercegovina, kao samoodrživa upravna jedinica u okviru Monarhije, doživjela je umjerenu modernizaciju. No, 1908. dolazi do Aneksijske krize. Kad je u Osmanlijskom Carstvu pobijedila mladoturska revolucija, Austro-Ugarska se preplašila da će morati vratiti BiH pa je 6. listopada 1908. odlučila te pokrajine anektirati izravno u svoj državni ustroj. To je izazvalo oštre istupe Srbije i Crne Gore koje su prijetile ratom tvrdeći da je BiH nacionalno srpska zemlja. Primirila ih je Rusija, s tvrdnjom kako još nije spremna za rat. Tako je aneksijska kriza oko BiH riješena samo privremeno, ali su pripreme za konačni obračun nastavljene. U Beogradu je osnovana teroristička organizacija "Ujedinjenje ili smrt" (poznatija kao "Crna ruka"). Jačanje srpske države, uz antagonizam velikih sila u Europi, dovelo je, kroz srbijansko financiranje pro-srbijanskog udruženja "Mlada Bosna" i atentata na austrijskog prijestolonasljednika u Sarajevu, do Prvog svjetskog rata i raspada Austro-Ugarske monarhije.

6. listopada 1927. godine svjetlo dana je ugledao prvi film popraćen glazbom. Bio je to američki film "Jazz Singer". Film su producirali Warner Bros., režirao ga je Alan Crosland a glavnu je ulogu tumačio Al Jolson. Priča je to o mladom Jakieju Rabinowitzu koji nakon očeve kazne bježi od kuće i postaje talentirani jazz pjevač pod imenom Jack Robin, no na kraju njegove ambicije dolaze u konflikt s tradicionalnim vrijednostima. Ovim uratkom zauvijek je završilo razdoblje nijemog filma.

Na današnji dan 1973. započeo je Jomkipurski rat, poznat i kao Listopadski rat. Počeo je na najveći židovski blagdan Yom Kippur, napadom Egipta i Sirije na Izrael. Nakon rata 1967. primarni ciljevi Egipta i Sirije bili su povratak kontrole nad egipatskim Sinajem i sirijskim Golanom, područjima koje su Izraelci okupirali. Službeni Kairo i Damask su više puta tražili da im Izrael vrati okupirana područja, na što Izraelci nisu pristali. Najveći prevrat Jomkipurskog rata dogodio se kad je američka vojska poslala Izraelu tisuće tona najmodernije vojne pomoći i obavijestila ga o rupama u egipatskoj obrani. Nakon tri tjedna ratovanja poluotok Sinaj i Golanska visoravan vraćeni su Egiptu i Siriji. Posljedice rata se osjećaju i danas. Sporazumom iz Camp Davida 1978. Egipat je u zamjenu za povratak Sinajskog poluotoka priznao postojanje Izraela. Zbog velike američke pomoći Izraelu u ratu arapske zemlje prekinule su izvoz nafte na Zapad što je rezultiralo dotad neviđenim porastom cijena goriva koje osjećamo i danas.

Atletičarka Marita Koch je 1985. pretrčala 400 metara za 47.6 sekundi, a ni do danas niti jedna atletičarka nije srušila taj svjetski rekord. Ova Njemica je tijekom karijere skupila impozantnu kolekciju od 16 svjetskih rekorda na otvorenom, kao i 14 na zatvorenim stazama. 1979. postala je prva žena koja je 200 metara pretrčala za manje od 22 sekunde. Njezini rezultati, kao i oni njezinih kolega iz Istočne Njemačke, podigli su sumnju da je uzimala nedopuštena sredstva koja se tada još nisu mogla otkriti.

Današnji dan 2011. godine ostat će zapamćen i po gubitku jednog od najvećih umova računalne industrije, vizionara i genijalca Stevea Jobsa koji je preminuo u 56. godini života od raka gušterače.

Na današnji dan rođen je švicarski arhitekt Le Corbusier koji zauzima istaknuto mjesto u modernoj umjetnosti kao arhitekt, slikar i pisac koji je presudno utjecao na suvremenu svjetsku arhitekturu. 6. listopada rođen je i Roland Garros, francuski avijatičar koji je postao slavan zahvaljujući prvom neprekinutom letu preko Sredozemnog mora, a danas njegovo ime nosi pariški Grand Slam turnir. Na današnji dan rođen je i Bobby Farrell, pjevač poznate grupe Boney M, kao i američke glumice Carole Lombard, poznata po ulogama u komedijama 30-ih godina te Elisabeth Shue, zapamćena po ulogama u filmovima Napuštajući Las Vegas, Svetac i Palmetto.

