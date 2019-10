Dogodilo se na današnji dan - 4. listopada

Grgur VII. bio je jedan od velikih obnoviteljskih papa. U njegovo doba Hrvatskom je najprije vladao Petar Krešimir IV., a potom Dmitar Zvonimir. U vrijeme slabljenja Bizanta, Zvonimir je pristao uz papu. 1075. papa je poslao legate Gebizona i Fulkona Zvonimiru koji priseže da će biti vjeran podanik papi. Gebizon ga 1076. u Solinu kruni kraljevskom krunom, a Zvonimir se obvezao da će pomagati vjersku obnovu i braniti Crkvu, da će papi davati godišnji dar u novcu, da će se pobrnuti da se Crkvi daju prvine i desetine, te da će uzeti u zaštitu siromahe, udovice i siročad. Tako je Zvonimir osigurao i državnopravno priznanje Kraljevstva Dalmacije i Hrvatske (Regnum Dalmatiae et Chroatiae), a papa je u pismu istarsko-kranjskom markgrofu Vecelinu na današnji dan 1079. čak zaprijetio izopćenjem iz Crkve, ako napadne Hrvatsku.

Orient Express ime je poznatog putničkog vlaka čija se ruta puno puta mijenjala. Iako je bio uobičajena željeznička ruta, ime Orient Express postalo je sinonim za intrige i luksuzna putovanja. Dva su grada najviše povezana s tom linijom - Pariz i Istanbul, originalne krajnje točke putovanja. Prvo putovanje Orient Expressom održalo se na današnji dan 1883. godine, a od 1977. više ne putuje do Istanbula. Nasljednik rute postalo je noćno putovanje od Pariza do Beča, a i ta ruta je posljednji put odvožena 2007. kada je skraćena samo na putovanje od Strasbourga do Pariza. U prosincu 2009. Orient Express prestao je voziti jer je postao žrtvom brzih vlakova i jeftinijih avionskih letova. Ipak, privatni vlak Venice-Simplon Orient Express još uvijek vozi od Londona do Venecije i druge destinacije u Europi, uključujući originalnu rutu od Pariza do Istanbula.

3. listopada 1957. bivši SSSR lansirao je Sputnjik 1, prvi umjetni satelit u Zemljinoj orbiti i prvi u nizu sovjetskih satelita Programa Sputnjik. Lansiran je iz kozmodroma Bajkonur u današnjem Kazahstanu. Imao je oblik kugle promjera 58 centimetara, težio je 83 kilograma i posjedovao dva radijska predajnika i četiri antene. Oko Zemlje je kružio u eliptičnoj putanji na visinama od 250 do 945 kilometara, brzinom od 29.000 kilometara na sat. Osim toga, emitirao je radio signale koje su mogli pratiti brojni radio amateri širom svijeta - čuveni bip-bip-bip signal. Sputnjik 1 je izgorio prilikom ulaska u Zemljinu atmosferu 4. siječnja 1958. godine, nakon prijeđenih 60 milijuna km i tri mjeseca u Zemljinoj orbiti. Lansiranje Sputnjika 1 je bio veliki svjetski događaj. Ljudi su gledali u nebo ne bi li ga opazili, a sve novine objavljivale su njegove pozicije. Uspjeh je zaprepastio i javnost u SAD-u jer je zorno predočio američku inferionost u istraživanju svemira u tom trenutku. Naravno, uslijedio je početak svemirskog nadmetanja između Sovjetskog saveza i Amerikanaca.

Na današnji dan 1895. rođen je američki redatelj i glumac Buster Keaton. 4. listopada rođeni su glumci Charlton Heston (1924.), Armand Assante (1949.), te glumice Susan Sarandon (1946.) i Alicia Silverstone (1976.). 1957. rođena je naša političarka Ingrid Antičević-Marinović.