Dodijeljeni Ri Rock kipići

U rasprodanom Palachu jučer je održan prvi od četiri dana 40. Ri Rocka, na kojem su nastupila značajna imena riječke scene: Denis & Denis, Termiti, Bajo svira Fit i Keops, a pod voditeljskom palicom Šajete koji je također i zasvirao uz svoj bend Yars.

Osim nastupa za pamćenje, jučerašnja je večer bila posebna i po dodjeli Ri Rock kipića u čak devet kategorija. U nastavku donosimo listu kategorija za nagradu Ri Rock kipić te popis nominiranih i pobjednika.



9. Kategorija - Bend koji najbolje predstavlja Rijeku

Let3

Jonathan

Urban&4

Pobjednik: Let3

8. Kategorija - Legenda Ri Rock scene - Nagrada glazbeniku za životno djelo

Zoff iz benda Grupa GRČ

Mrle iz benda Let 3

Valter Kocijančić iz benda Parafi

Pobjednik: Zoff iz benda Grupa GRČ

7. Kategorija - Najbolji spot demo benda i redatelj

Sunshine Madness - Raindrop shadows

MBurns - In The Eyes Of The Damned

The Siids - Giving Myself To You

Stephany Stefan - Binary Philosophy

Flip Flop Fatality - Brother in chains

Pobjednik: Sunshine Madness - Raindrop shadows

6. Kategorija - Najbolji art-cover albuma i dizajner

Žulj - Resetiraj Civilizaciju

Uma Thurman - I am the High Fucking Priestess

Speedclaw - Beast in the Mis

MBurns - More to life than This

Sunshine Madness - Between the skies

Pobjednik: Sunshine Madness - Between the skies

5. Kategorija - Najbolji T-shirt art i dizajner

Monox

Uma Thurman

Zenoth

Flip Flop Fatality

Po' Metra Crijeva

Pobjednik: Zenoth, All Things Rotten

4. Kategorija - Singl 2018

Speedclaw - Beast in the mist

The Black Room - Eye For An Eye

Stephany Stefan - Binary Philosophy

Silk Milk - AmperKat

Grapevine Babies - Your Love is Gone

Pobjednik: Grapevine Babies - Your Love is Gone

3. Kategorija - RIJEČKA GiRica - Najperspektivniji mladi riječki demo bend (u posljednje 2 godine)

Fanaa

Omnivore

The Siids

Burning Bush

Žulj

Pobjednik: The Siids

2. Kategorija - Demo album (posljednje 3 godine)

Speeclaw - The beast in the mist (EP)

Krešo i Kisele Kiše - U potrazi za bijelim zecom

The Black Room - In This Town Lies a City

Sunshine Madness - Between the skies

Grapevine Babies - Funkle Ben's Sex Potion (EP)

Pobjednik: The Black Room - In This Town Lies a City

Kategorija - Demo bend desetljeća

Krešo i Kisele Kiše

Speedclaw

The Black Room

Po' Metra Crijeva

Grapevine Babies

Pobjednik: Krešo i Kisele Kiše

Tri glavna pobjednika osvojili su i bogate nagrade - 30 sati snimanja i mastering u Studiu Palach, mjesec dana besplatne probe u Music Boxu i poklon bon za kupnju glazbene opreme u Art of Music trgovinama koje zajednički daruju Udruga Ri Rock i Art of Music.

Proslava važne obljetnice Ri Rock festivala nastavlja se već danas, 8.12. u OKC Palach gdje će se pružiti prilika prijavljenim mladim bendovima da nastupe uz podršku bendova One Piece Puzzle, Mandrili i Iz@ Medošević i Borgie. Nastupit će demo bendovi Nelaay, Zenoth, Fanaa, Media Effect, Mamut i Chronic Disease.

Karata za današnji dan još uvijek ima, a mogu se kupiti večeras na ulazu u Palach ili online putem sustava Entrio. Cijena ulaznice je 45 kuna.

(Link: https://www.entrio.hr/event/40-ri-rock-festival-5695 - ulaznice za 7.,8. i 15.12.)