Foals stižu na INmusic festival #14

Foals, jedan od najboljih britanskih live bendova i najhvaljenijih mladih glazbenih snaga, na glavnu pozornicu INmusic festivala #14 dolaze u sklopu promocije novog albuma!

Foals se pridružuju legendarnim The Cure na INmusic festivalu #14 koji će se održati na Jarunu od 24. do 26. lipnja 2019. godine!

Foals od samoga početka karijere prati glas jednog od najambicioznijih i najmarljivijih bendova svoje generacije, a sav uloženi trud im se itekako isplatio. Uz četiri hvaljena studijska albuma i stotine beskompromisno energičnih nastupa iza njih, reputaciju jednog od najboljih indie bendova na svjetskoj sceni dodatno su naglasile međunarodne glazbene nagrade i nastupi na nekim od najvećih svjetskih pozornica. Dobitnici Q Award i The Sun Bizzare nagrade za najbolji live bend te dvostruki nositelji NME-ovih titula za najbolju pjesmu („Spanish Sahara" 2011. godine i „Inhaler" 2013. godine) kao i za najbolji album (What Went Down 2016. godine), u svojoj intenzivnoj karijeri uzdigli su se do headliner statusa na nizu svjetskih festivala - Reading, Leeds, Rock en Seine, Bestival, Benicassim, itd. i ne pokazuju namjeru stati na tome. Nakon najave izlaska petog studijskog albuma u 2019. godini Foalsi potvrđuju i turneju na odabranim svjetskim festivalima - uključujući i INmusic festival #14!

Frontman Foalsa Yannis Philippakis prošle godine je najavio povratak benda u studio nakon kratke pauze uz nazanke da će zvuk petog albuma biti još jedan korak dalje u istraživanju glazbene raznolikosti Foalsa. NME novi album Foalsa ističe kao jedan od najiščekivanijih albuma 2019. godine koji će obilježiti nadolazeću festivalsku sezonu. Povratak benda na glavnu pozornicu INmusic festivala, nakon njihovog pamtljivog i nabrijanog nastupa 2014. godine, jedna je od prvih prilika za čuti novi materijal uvijek inovativnih Foalsa!

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Od 2. siječnja 2019. godine trodnevne ulaznice za INmusic festival #14 po cijeni od 499 kn bit će moguće uplatiti i u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.