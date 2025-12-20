Dnevni horoskop za 20. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 20. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi bi trebali početi zavšavati stvari, Vage će se zapitati je li sve to potrebno, dok će Ribe konačno shvatiti što im treba... i naravno, poraditi na tome ;)

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni paranormalni fenomen Uri Geller, pjesnikinja i vizualna umjetnica Patti Smith i bubnjar grupe Kiss Peter Criss "The Cat".