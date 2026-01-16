Dnevni horoskop za 16. siječnja 2026.

Dnevni horoskop za 16. siječnja, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi će se osjećati prilično lijeno i svi bi trebali napraviti nešto lijepo za njih, Vodenjaci trebaju iskoristiti svoje prednosti, a sakriti mane dok Djevice mogu mirno krenuti dalje, nema problema...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni borac za spas gorila Diane Fossey, Sandokan Kabir Bedi i redatelj horror John Carpenter.

