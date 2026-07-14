« Horoskop
objavljeno prije 6 sati i 27 minuta
DNEVNI HOROSKOP

Dnevna astrološka prognoza za 14. srpnja 2026.

Ovo je idealan trenutak za rješavanje starih obiteljskih nesuglasica i postavljanje zdravih granica u odnosima

Dnevni horoskop za 14. srpnja
Dnevni horoskop za 14. srpnja (Metro)
Više o

horoskop

,

dnevni horoskop

,

astrološka prognoza

,

horoskop dnevni

,

veliki horoskop Metro

Svemir nam donosi dinamičan i astrološki vrlo intenzivan dan u kojem će se ispreplitati razum i duboke emocije. Mjesec prolazi kroz znak senzibilnog Raka, potičući nas da se okrenemo obitelji, domu i unutrašnjim osjećajima. Istovremeno, snažan aspekt s Merkurom u Lavu budi potrebu za jasnim izražavanjem stavova i donošenjem važnih odluka. Ovo je idealan trenutak za rješavanje starih obiteljskih nesuglasica i postavljanje zdravih granica u odnosima. Mnogi će znakovi osjetiti nagli val kreativne energije i želju za stvaranjem nečeg trajnog. Intuicija će biti izrazito izoštrena, pa svakako poslušajte onaj tihi glas u sebi prije nego što povučete ključne poteze. Financijska pitanja zahtijevaju oprez jer bi ishitrene kupnje mogle poremetiti vaš ljetni budžet. Navečer se energija smiruje i donosi savršene uvjete za opuštanje u krugu najbližih i punjenje baterija za ostatak tjedna.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni filmski i kazališni redatelj i scenarist Ingmar Bergman, glumac Vincent Pastore i veslač Siniša Skelin.

---------------------------------------------

Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

 OVAN  BIK  BLIZANCI  RAK
 Dnevni horoskop Ovan
  Dnevni horoskop Bik  Dnevni horoskop Blizanci
  Dnevni horoskop Rak
 LAV  DJEVICA  VAGA  ŠKORPION
 Dnevni horoskop Lav  Dnevni horoskop Djevica
  Dnevni horoskop Vaga
  Dnevni horoskop Skorpion
 STRIJELAC  JARAC  VODENJAK  RIBE
 Dnevni horoskop Strijelac
  Dnevni horoskop Jarac
  Dnevni horoskop Vodenjak
  Dnevni horoskop Ribe

........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18) 

........................................

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i

Mjesečni horoskop za srpanj

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2026. godini

-------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Na putu do dna, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Kirsten Callihan - Legenda.

A na Prime Video imate seriju Off-Campus, legendarnog serijala knjiga Elle Kennedy... što se gleda u cijelom svijetu, a bome i kod nas... ;) pa ako ih još niste pročitali, samo svratite i  naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
13.07.2026. 22:56:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh