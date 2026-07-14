Dnevna astrološka prognoza za 14. srpnja 2026.
Ovo je idealan trenutak za rješavanje starih obiteljskih nesuglasica i postavljanje zdravih granica u odnosima
Svemir nam donosi dinamičan i astrološki vrlo intenzivan dan u kojem će se ispreplitati razum i duboke emocije. Mjesec prolazi kroz znak senzibilnog Raka, potičući nas da se okrenemo obitelji, domu i unutrašnjim osjećajima. Istovremeno, snažan aspekt s Merkurom u Lavu budi potrebu za jasnim izražavanjem stavova i donošenjem važnih odluka. Ovo je idealan trenutak za rješavanje starih obiteljskih nesuglasica i postavljanje zdravih granica u odnosima. Mnogi će znakovi osjetiti nagli val kreativne energije i želju za stvaranjem nečeg trajnog. Intuicija će biti izrazito izoštrena, pa svakako poslušajte onaj tihi glas u sebi prije nego što povučete ključne poteze. Financijska pitanja zahtijevaju oprez jer bi ishitrene kupnje mogle poremetiti vaš ljetni budžet. Navečer se energija smiruje i donosi savršene uvjete za opuštanje u krugu najbližih i punjenje baterija za ostatak tjedna.
Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni filmski i kazališni redatelj i scenarist Ingmar Bergman, glumac Vincent Pastore i veslač Siniša Skelin.
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Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
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|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
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|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
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Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i
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