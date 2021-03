Dimensions festival objavio finalna imena

S pogledom u budućnost i ljeto koje nam stiže Dimensions festival je zaokružio svoju ovogodišnju postavu s novim imenima, a to su DJ Bone, DJ Masda, Peach, Mala, Shackleton, Youandewan, rRoxymore, ISAbella, Zakia, Credit 00, Charles Webster, Huerta i mnogi drugi. Najavljena su i nova partnerstva, uključujući; Dr Banana, Heels & Souls, VBX, Truants MARICAS i Trommel.

U skladu s tradicijom, Mala će još jdnom moćno preuzeti Dimensions s setom koji će oduševiti one posvećene basu.

U Dalmaciji se okuplja i berlinska scena, koju će predstaviti Youandewan, Huerta, KRN, The Ghost, Gene On Earth, Sugar Free te Hamish & Toby. DJ Masda, Tho & Loren i Voigtmann također otkrivaju čari housea, a u istraživanje mračnijih sfera elektroničke glazbe vode nas DJ Bone, Zarkoff i Freakenstein. Zvukove Londona predstavit će pak DJ Zakia, 404 Eros, Harri Pepper, Heels & Souls, Sean OD i Will Lister.

Dimensions je otkrio i niz novih festivalskih glazbenih partnera, uključujući izdavačku-modnu kuću iz Velike Britanije Dr Banana, barcelonske LGBTQ zabavljačice Maricas, glazbena platforma Truants i te izdavačka kuća usmjerena prema plesnoj glazbi Heels & Souls.

Spuštajući se prema jugu jadranskom obalom, nakon Istre festival će se ovo ljeto po prvi puta održati u Dalmaciji i to od 1. do 5. srpnja 2021. The Gardenu Resortu u Tisnom. The Garden je smješten u idiličnom prirodnom zaljevu i prekrasnom krajoliku s mješavinom pozornica, restorana i prostora za odmor, te je udaljen od Tisnog svega nekoliko minuta hoda. Novo poglavlje za festival predstavit će jednaku posvećenost glazbenom programu, ekskluzivne i premijerne nastupe i ukusnu mješavinu novih heroja i pravih legendi elektroničke glazbe.

Nakon dnevnog programa Barbalella's, kao jedan od najzanimljivijih svjetskih klubova na otvorenom, udaljena kratku vožnju od The Garden Resorta, okupit će plesače do ranih jutarnjih sati. Kako bi održali originalni duh Dimensions, za zvuk će biti zadužen već kultni Sinai Sound System. Program Barbarelle bit će objavljen uskoro.