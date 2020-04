Devet znakova da cugate previše

Devet je znakova koji upućuju na to da imate problem s alkoholom, upozorava Huffington Post, nakon što su podaci o potrošnji američkih kućanstava pokazali da se prodaja alkohola u trgovinama u tjednu kad je pooštrena izolacija, koji je završio 21. ožujka, povećala za 55 posto, dok je on-line prodaja alkoholnih pića porasla za 243 posto.

Jedan od 5 ispitanika u anketi koju je provelo nacionalno društvo za istraživanje navika potrošača, rekao je da se i kod kupnje alkohola pripremao za višetjednu izolaciju, dok jedan od troje ispitanika kaže da će vjerojatno povećati konzumaciju alkohola.

Donosite loše odluke zbog alkohola - nije vam jasno tko je poslao one lascivne poruke šefu s prezentacijom s kojom kasnite? Hm, ako ste ju radili pod gasom, sve je jasno. Ako se često događa da donosite neke odluke zbog kojih kasnije žalite, imate jako veliki problem. Potražite pomoć.

Fizički se ne osjećate dobro - budite se s glavoboljom, smeta vam svjetlo, dehidrirani ste i osjećate mučninu čim pogledate hranu ujutro? To su neki od znakova mamurluka koji ukazuju da ste već dobrano prešli granicu. Mogu ih pratiti poremećaj spavanja, slabija koncentracija na posao i obaveze, povećani stres kad ste pod pritiskom i osjećaj gubitka kontrole

Morate u trgovinu po alkohol - dobar način da detektirate da počinjete pretjerivati s alkoholom tijekom izolacije jest to da stalno brinete hoće li ga biti dovoljno i svaki put kad idete u trgovinu razmišljate o tome da treba kupiti joiš piva, vina ili žestokog. A pogotovo ako se u zadnji čas prije zatvaranja trgovina odijevate i jurite u trgovinu samo po alkohol.

Obaveze prepuštate kaosu - razumljivo je ako ponekad ispustite konce iz ruku i ne možete upravljati obavezama koje vas očekuju, s obzirom na to da treba balansirati između potreba djeteta koje se školuje u dnevnom boravku, kuhanja za obitelj i poslovnih obaveza koje sami imate. No, pretjerivanje u alkoholu može vas samo dodatno omesti u svemu tome i dovesti do još većeg kaosa.

Osjećate simptome ovisnosti - kad počnete piti redovito, tijelo postaje ovisno o alkoholu da bi uopće moglo funkcionirati. Prestanak unosa alkohola u fazi u kojoj ste već ovisni dovest će do niza simptoma, od drhtanja ruku, tjeskobe, znojenja, ubrzanog rada srca, halucinacija, pa čak i napada panike, odnosno želje za alkoholom. Ovo je svakako faza u kojoj morate potražiti stručnu pomoć.

Pijete 'da si olakšate posao' - ako niste navikli raditi od kuće, to može biti stresno. Pogotovo ako niste vični modernim alatima komunikacije. Bez ureda, kolega i šefa koji stalno nešto traži možda vam se teško i koncentrirati na posao. U papučama ste i pidžami, čini se prirodnim da oko podne izvadite zdjelicu čipsa i otvorite pivo... Nemojte to činiti, jer tako možete stvoriti dvostruki problem: pomaknuti granice dozvoljenog kad je alkohol u pitanju, ali i ugroziti posao.

Pijete 'jer vam je dosadno' - pomisao da ćemo provesti još jednu subotu kod kuće ispred televizora možda se čini nepodnošljivom, dok ne posegnete za čašom vina. No, ako se alkoholom počnete boriti protiv dosade, vrlo je lako prijeći granicu dozvoljenog. Zato radije otiđite u kratku šetnju (uz sve mjere predostrožnosti).

Pijete 'jer ste pod stresom' - alkohol nije i ne smije biti sredstvo kojim rješavamo negativne emocije, jer on samo u vrlo malim količinama može pridonijeti tome da se smirimo i prestanemo razmišljati o njima. Alkohol suzbija emocije, a u ovakvoj situaciji potrebno je suočavati se s njima, kako bismo se naučili nositi s njima.

Želite prestati piti, ali ne možete - konačno, ako prepoznajete da pijenje alkohola negativno utječe na vaš život, ali ne možete usporiti, ili prestati, također je dobro potražiti pomoć stručnjaka. Jednako kao i ako imate problema sa suočavanjem s činjenicom da ste postali ovisnik.