Sastojci za njegu kože koji se ne koriste zajedno

Njega kože nije toliko jednostavna, osim ako koristite samo najbičniju kremu i ništa više - moderni proizvodi imaju neke sastojke koji se jednostavno ne bi smjeli pomiješati na vašoj koži.

Glikolna kiselina i salicilna kiselina - i jedna i druga kiselina uklanjaju mrtve stanice s kože, ali više, u ovom slučaju, nije bolje. Oba sastojka su sjajna kada se upotrebljavaju odvojeno, ali njihovo miješanje može izazvati snažnu reakciju kože.

Niacinid i vitamin C - kada se koriste odvojeno ova dva sastojka su sjajna, ali njihovo kombiniranje može uzorkovati crvenilo kože i dovesti do pojave akni. Zato ih je bolje koristiti naizmjeničo i to idealno niacinamid ujutro, a vitamin C navečer.

Proizvodi na bazi ulja i vode - stvar je vrlo jednostavna - ulje i voda ne idu skupa. Konkretno, ulje odbija vodu pa, kada je riječ o njezi kože, korištenje proizvoda na bazi ulja na koži ostavlja sloj koji sprječava apsorpciju formula na vodenoj bazi.

Retinol i vitamin C - zjednička upotreba retinola i vitamina C može dovesti do iritacije, ljuštenja i crvenila kože. Zajedno povećavaju i osjetljivost kože na sunce, što znači i veći rizik od opeklina i oštećenja nastalih zbog UV zraka. Ekipa iz brenda Ordinary predlaže naizmjenično korištenje retinola i vitamina C navečer te da pričekate da se koža prilagodi jednom prije uvođenja drugog proizvoda.