Deutsche Bank ukida 18.000 radnih mjesta

Deutsche Bank (Njemačka banka, DB) kreće u sveobuhvatni proces restrukturiranja koncerna - u trenutku u kojem najveća njemačka banka očekuje gubitak u visini od oko 2,8 milijardi eura u drugom kvartalu ove godine. Program restrukturiranja bi do konca 2022. trebao koštati 7,4 milijardi dolara, priopćeno je iz središnjice koncerna u Frankfurtu na Majni nakon sjednice nadzornog odbora.

Tim potezom, odnosno povlačenjem iz posla globalne trgovine dionicama, Deutsche Bank do 2022. namjerava svoje troškove smanjiti na 17 milijardi eura. Osim toga, do 2022. DB namjerava i ukinuti oko 18.000 radnih mjesta. Nakon toga će, kako je potvrđeno, banka raspolagati sa 74.000 stalno zaposlenih suradnika na puno radno vrijeme. Prethodno se mediji spekulirali da bi moglo doći do ukidanja 15.000 do 20.000 radnih mjesta.

U budućnost bez trgovine dionicama

Deutsche Bank će se, kako je priopćeno, povući iz trgovine dionicama. „Prilagodit" će se i trgovina drugim proizvodima, primjerice kamatnim derivatima. DB će osnovati vlastitu, internu "Bad bank" kako bi se oslobodila balasta od oko 74 milijarde eura, koliko iznosi ukupna bilanca poslovanja navedenih sektora.

2007. i 2008. Godine, znači u vrijeme prije izbijanja velike financijske krize, investicijskoj bankarstvo je jedno vrijeme bilo poput zlatnog rudnika za ovu banku. Ta grana poslovanja donosila je lavovski dio zarade. A onda je financijska kriza razotkrila i tamne strane mnogih bankarskih poslova. Godinama je DB, čije su dionice „izlistane" u najvažnijem njemačkog burzovnom indeksu DAX, muku mučio s brojnim tužbama i banka je morala platiti milijardske kazne. U posljednja dva kvartala investicijska banka bilježi gubitke.

Šef Upravnog odbora Christian Sewing pojasnio je da se radi o "najopsežnijoj transformaciji Deutsche Bank posljednjih desetljeća". Dodao je i da je to "istinski novi početak" ali i da se banka vraća svojim korijenima i potpuno okreće poslovanju s klijentima.

Pozitivne reakcije

Sindikat Ver.di pozdravio je mjere restrukturiranja kojima sem kako tvrde, "dugoročno gledano stabilizira situacija s radnim mjestima". Deutsche Bank doduše još nije obznanio što će biti s velikim brojem suradnika koji ostaju bez posla - i gdje će otići, sindikat polazi od pretpostavke da su tom mjerom pogođeni prvenstveno zaposleni u investicijskom sektoru poslovanja. Šef Ver.dija Frank Bsirske je izjavio da su njegova očekivanja jasna i da bi Deutsche Bank u procesu koji slijedi morao odustati od prinudnih otkaza, odnosno zatražio da smanjivanje broja zaposlenika bude „socijalno podnošljiv proces".

Njemački ministar privrede Peter Altmaier (CDU) izrazio je uvjerenje da će najveća njemačka banka biti uspješna u procesu reformiranja. "Deutsche Bank igra u prvoj ligi i mora udariti temelje i utabati put da to tako i ostane", rekao je ovaj političar za "Bild am Sonntag".

Deutsche Bank se nalazi pred "istim izazovima kao i privreda", dodao je Altmaier. "Digitalizacija je promijenila poslovni svijet. Uvjeren sam da će Deutsche Bank biti uspješno reformiran."