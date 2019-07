Huawei u Njemačkoj? Vrlo loš posao

Kineska kompanija Huawei želi sudjelovati u izgradnji 5G-mreže u Njemačkoj. Ta tehnologija radikalno će ubrzati mobilni pristup Internetu u Njemačkoj. Dakle, kineska kompanija bi se trebala pobrinuti da brže dobivamo informacije.

To je ona ista Kina koja je svom silom izolirala Internet i svoje platforme društvenih medija. To je ona Kina koja se velikim tehničkim naporima pobrinula da informacije iz Njemačke, ako je ikako moguće, uopće ne dospiju do Kineza.

Sve ponude DW-a, posebno one na kineskom jeziku, u Kini su masovno blokirane. Rad novinara DW-a u Kini praktično je nemoguć. Jedino uz masovnu upotrebu softvera za izbjegavanje cenzure moguće je da mali dio ljudi u Narodnoj Republici dobije necenzurirane informacije iz Njemačke i Europe.

Inače, Peking taj neprijateljski čin primjenjuje i protiv ponude drugih zapadnih međunarodnih medija na kineskom jeziku, kao što je BBC.

Paternalistički odnos prema vlastitom stanovništvu posljednjih dana je povećan: u međuvremenu više nisu dostupna online-izdanja njemačkih listova „Frankfurter Allgemeine Zeitung" i „Süddeutsche Zeitung".

Komunistička partija ne želi da stanovništvo bude informirano o stanju ljudskih prava u Kini i da se o tome raspravlja. Nepoželjne su i vijesti o sudbini Ujgura u logorima za preodgoj ili o situaciji Tibetanaca.

Njemački političari, kao kancelarka ili ministar vanjskih poslova, uvijek iznova skreću pažnju na ovu ozbiljnu razliku. Međutim, njihovi apeli najčešće ostaju bez odgovora. Blokada se nastavlja.S druge strane, programi kineskih televizijskih i radijskih postaja su u Njemačkoj naravno dostupni. Također, kineski novinari se mogu slobodno kretati i slobodno o svemu izvještavati.

Svi pokušaji Deutsche Wellea da uđe u razgovor s kineskom stranom ili nisu uspjeli ili nisu donijeli rezultate. „Ako prestanete s kritičkim izvještavanjem, možemo surađivati", poručuje Peking. Ali sloboda medija i informiranja nije predmet pregovora, a sloboda izražavanja i dalje je univerzalno ljudsko pravo. Inače, ponuda DW-a na kineskom uključuje i izvještaje o kulturi, gospodarstvu i znanosti iz Njemačke, i trebala bi izgrađivati medijske mostove između naših naroda.

Međutim, Kina će nastaviti gaziti slobodu medija i blokirati ponudu DW-a ako takvo ponašanje ne bude imalo nikakvih posljedica. Ukratko: Peking reagira samo na pritisak.

Ima onih koji tvrde da je Huawei privatna tvrtka, pa zato nije odgovorna za državnu politiku. Tko u to vjeruje je u najmanju ruku naivan. Komunistička partija može u Kini kontrolirati sve. Možda joj to ne polazi baš uvijek za rukom i nije ni zainteresirana za neka nekritička područja, ali to se sigurno ne odnosi na investicije jedne kineske kompanije u Europi, vrijedne milijarde - posebno u sigurnosno osjetljivoj visokoj tehnologiji.

Teško je povjerovati da njemačke ili europske tehnološke kompanije ne bi mogle samostalno izgraditi modernu mrežu. Možda bi malo duže trajalo, ali naš inženjering je cijenjen širom svijeta.

Dobra suradnja i dobri zajednički poslovi zahtijevaju da su obje strane zadovoljne. Sve dok Kina ne dozvoljava istinsku razmjenu informacija, slobodno demokratsko društvo kao što je naše ne može biti zadovoljno. I zbog toga bi trebali biti dosljedni: uključiti Huawei u izgradnju 5G-mreže bio bi veoma loš posao.

Ovaj tekst je prvo objavljen u listu Frankfurter Allgemeine Zeitung u rubrici „Tuđa pera".