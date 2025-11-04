Bruxelles glasa, a mi nosimo ružičasto

U posljednjih nekoliko tjedana naša kampanja suočila se s mnogim napadima. Neki ekstremistički zastupnici u Europskom parlamentu javno su rekli da će učiniti sve što mogu da nas zaustave. Bili smo blokirani na Instagramu i iznova bili meta napada.

Neki od tih napada bili su čak i "smiješni": jedan ekstremistički zastupnik nas je ismijavao jer objavljujemo u ružičastom, jer nosimo ružičasto, jer borbu za reproduktivna prava povezujemo s radošću, zajednicom i brigom.

Ali odbijamo dopustiti da nas zastraše.

Ponosni smo na to tko smo.

Da, nosimo ružičasto.

Da, borimo se za reproduktivna prava.

Da, gradimo zajednicu koja je ljubazna, hrabra i nezaustavljiva.

Zato sutra, na dan glasanja, pokrećemo jednostavnu, ali snažnu zajedničku akciju.

Pozvali smo sve zastupnike u Parlamentu da nose ružičasto u znak podrške pokretu My Voice, My Choice i svi ćemo učiniti isto.

Sutra nosite nešto ružičasto i pokažite da je naš pokret zajednica puna radosti, povjerenja i brige, zajednica koja se zalaže za ono u što vjeruje.

I naravno: obavijestite ljude o tome!

1.) Fotografirajte se u ružičastom (to može biti samo komad odjeće poput šala ili majice ili potpuna kombinacija)

2.) Objavite fotografiju na svojim društvenim mrežama i označite nas @MyVoiceMyChoice

3.) Ili nam jednostavno pošaljite svoju fotografiju. Podijelit ćemo je s drugima diljem Europe.

Zajedno, preplavimo društvene mreže ružičastom i pokažimo da nas je mnogo, da smo ujedinjeni i da nas neće ušutkati.