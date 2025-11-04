Bruxelles glasa, a mi nosimo ružičasto
Sutra je veliki dan: glasanje u Europskom parlamentu o kampanji My Voice, My Choice
U posljednjih nekoliko tjedana naša kampanja suočila se s mnogim napadima. Neki ekstremistički zastupnici u Europskom parlamentu javno su rekli da će učiniti sve što mogu da nas zaustave. Bili smo blokirani na Instagramu i iznova bili meta napada.
Neki od tih napada bili su čak i "smiješni": jedan ekstremistički zastupnik nas je ismijavao jer objavljujemo u ružičastom, jer nosimo ružičasto, jer borbu za reproduktivna prava povezujemo s radošću, zajednicom i brigom.
Ali odbijamo dopustiti da nas zastraše.
Ponosni smo na to tko smo.
Da, nosimo ružičasto.
Da, borimo se za reproduktivna prava.
Da, gradimo zajednicu koja je ljubazna, hrabra i nezaustavljiva.
Zato sutra, na dan glasanja, pokrećemo jednostavnu, ali snažnu zajedničku akciju.
Pozvali smo sve zastupnike u Parlamentu da nose ružičasto u znak podrške pokretu My Voice, My Choice i svi ćemo učiniti isto.
Sutra nosite nešto ružičasto i pokažite da je naš pokret zajednica puna radosti, povjerenja i brige, zajednica koja se zalaže za ono u što vjeruje.
I naravno: obavijestite ljude o tome!
1.) Fotografirajte se u ružičastom (to može biti samo komad odjeće poput šala ili majice ili potpuna kombinacija)
2.) Objavite fotografiju na svojim društvenim mrežama i označite nas @MyVoiceMyChoice
3.) Ili nam jednostavno pošaljite svoju fotografiju. Podijelit ćemo je s drugima diljem Europe.
Zajedno, preplavimo društvene mreže ružičastom i pokažimo da nas je mnogo, da smo ujedinjeni i da nas neće ušutkati.
Novi komentar