Deaf Radio ovaj četvrtak uz Plastic Knives u Močvari

Atenjani Deaf Radio vraćaju se u Močvaru ovaj četvrtak (9.2.) kako bi promovirali svoj treći album "Arsenal of Hope", a njima će se na pozornici pridružiti zagrebački electro rock duo Plastic Knives. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 12 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu ili preko sustava CoreEvent, dok će na ulazu koštati 14 eura.

SATNICA:

20:00 Ulaz

20:45 Plastic Knives

21:40 Deaf Radio

"Pozdrav Zagrebe! Vraćamo ti se nakon malo više od četiri godine. Tad je bilo super, a sad će biti još bolje! U međuvremenu se toliko toga promijenilo pa jedva čekamo podijeliti s vama pjesme s naša tri albuma, posebice zadnjeg "Arsenal of Hope". Ekipa, vidimo se u četvrtak u Močvari!", izjavili su momci iz benda Deaf Radio.

U sličnom raspoloženju koncert je najavio i Damjan Vujaklija iz benda Plastic Knives: "U Močvari smo imali već nekoliko projekata tako da smo načelno na vrlo poznatom terenu. Shoutout za Filipa Pacaka koji tamo radi lavovski posao i na kojeg uvijek možemo računat da event bude na najvišoj razini produkcije. Pripremili smo set koji ima dva hita i sve ostalo je novi materijal, koji smo već pilotirali na zadnjem gigu i dobili potvrdu da je bolje tvrđe. Tko bi rek'o! Grci Deaf Radio kao glavni izvođač bi trebali razvaliti isto vjerujem. Bit će to opasan "mali petak"!"

Deaf Radio je četveročlani rock bend osnovan 2015. godine u Ateni. Njihov zvuk s prva dva albuma (Alarm, 2017. i Modern Panic, 2019.) bio je više u desert i heavy rock maniri koji je najviše podsjećao na Queens of the Stone Age, dok spomenuti "Arsenal of Hope" u svojih devet pjesama više naginje modernijem rock zvuku i predstavlja uočljiv estetski odmak u odnosu na njihove početke. To se ponajviše očituje u učestalijem korištenju syntha i post disco elektronike, dok su energija i himnični refreni i dalje obilježje njihovog glazbenog izričaja. U svojim tekstovima bave se obilježjima modernog vremena, kao što su digitalna ovisnost, nedostatak toplije ljudske interakcije i dodira, kao i borba za jednakost u svim životnim poljima. Članovi benda su Dimitris Sakellariou (gitara, vokal), Panos Gklinos (gitara, vokal), Antonis Mantakas (bas, back vokal) i George Diathesopoulos (bubnjevi, back vokal).