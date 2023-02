Nirvana Tribute by Chris Ian & Pangea

Chris Ian prepoznatljiv je po tome što se s izuzetno velikom lakoćom uživljava u lik i djelo Kurta Cobaina. Čovjek koji je oduševljavao svirajući na cesti, uz to vokal je i gitara u odličnim bendovima Killed A Fox & Malady Lane. Jednostavno, kad ga vidiš, znaš da diše glazbu!

U četvrtak 09. veljače dođi u Savsku 160 i uvjeri se!

Nirvana je bio američki rock sastav koji su osnovali pjevač i gitarist Kurt Cobain i basist Krist Novoselic u Aberdeenu, Washington 1987. godine. Nirvana je imala velike promjene bubnjara a najpoznatiji bubnjar bio je Dave Grohl, koji se pridružio sastavu 1990. Sa velikim hitom "Smells Like Teen Spirit" sa njihovog drugog albuma Nevermind (1991.) Nirvana je postala planetarno popularna, a ujedno je i "stvorila" podvrstu alternativnog rocka - grunge. I ostali grunge sastavi sa područja Seattlea kao Alice in Chains, Pearl Jam i Soundgarden su također stekli popularnost, te je tako grunge postao najdominantniji žanr na radijima i TV-u u SAD-u u vrijeme ranih do srednjih devedesetih godina prošlog stoljeća. Frontman Nirvane, Kurt Cobain često je bio proglašavan "predstavnikom generacije" sa Nirvanom kao glavnim glazbenim sastavom Generacije X[1] Cobain nije volio to što mu se poklanja toliko pozornosti u medijima, smatravši da poruke sastava i umjetničko izražavanje ljudi pogrešno tumače.

Nirvana se raspala zbog samoubojstva frontmena i vođe sastava Kurta Cobaina u travnju 1994. godine, ali unatoč prestanku rada, popularnost sastava nije pala. Čak štoviše, iz godine u godinu mnogi mlađi naraštaji otkrivaju glazbu i pjesme koje pisao jedan od najvećih glazbenika u povijesti glazbe.

2002. godine, pjesma "You Know You're Right" - nedovršeni demo sastava osvojio je top liste radio postaja širom svijeta. Od njihovog prvog nastupa, prodali su više od 25 milijuna albuma samo u SAD-u i preko 50 milijuna u svijetu.