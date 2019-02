Linkin Park Tribute ponovo u Boogaloou

Dobitna kombinaciju koju čine Piknik Park, Boogaloo, zagrebačka publika i naravno pjesme Linkina Park čine ovaj događaj jedinstvenim.

Ukratko, koncerti Piknik Parka u Boogaloou znače pjevanje u glas svih prisutnih od prve do posljednje pjesme i svojevrsno su okupljanje dvije generacije: one odrasle na MTV-u i VIVA-i te one nešto mlađe, „koja je odrasla na youtubeu", naravno, sve to uz nezaboravne hitove Linkin Parka.

Njihov šesti nastup u Zagrebu dogodit će se u subotu, 23. ožujka.

Cijena ulaznice u pretprodaji je 35 kuna, na dan će koštati 45 kuna. Mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i Boogaloou, a uskoro će biti objavljena i predgrupa koja će otvoriti večer.

PIKNIK PARK je mađarski Linkin Park Tribute bend iz Budimpešte koji postoji već priličan niz godina i najpoznatiji je LP tribute u Europi, što i sami vole istaknuti u svojim promotivnim materijalima.

Svirali su gotovo po cijeloj Europi po raznim festivalima i klubovima, a to što često nastupaju u Zagrebu najbolje govori o količini štovatelja koje imaju u Hrvatskoj, kao i zašto upravo zagrebačku publiku ističu kao jednu od najdražih.