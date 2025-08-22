Danas je Svjetski dan biljnih mlijeka, pijete li ga?

22. kolovoza obilježava se Svjetski dan biljnih mlijeka (World Plant Milk Day), globalna inicijativa koja podsjeća da za uživanje u mlijeku i mliječnim okusima životinje ne moraju patiti. Danas postoji pregršt biljnih mlijeka i mliječnih proizvoda - od zobenog, sojinog, bademovog i rižinog mlijeka, pa sve do biljnih jogurta, vrhnja, sladoleda i sireva.

Ljudi piju mlijeko namijenjeno mladunčadi druge vrste

Naime, kako navode Prijatelji životinja, iza čaše kravljega mlijeka krije se teška istina koja uključuje iznimnu okrutnost prema životinjama: „Krave, poput svih sisavaca, proizvode mlijeko kako bi hranile svoje mlade. No u mliječnoj industriji majke nikada ne dobiju priliku biti majke. Krave se redovito umjetno oplođuju, telići im se oduzimaju odmah po rođenju, a muški potomci završavaju u klaonicama kao 'nusproizvod'. Infekcije, ozljede, nehigijenski uvjeti i slomljena srca svakodnevica su mliječne industrije. Cijeli taj horor završava ubijanjem iscrpljenih krava, o čemu se može više saznati na www.trazisekraljica.net."

I nova potresna reklama organizacije Mercy for Animals, „The Dairy Industry Exposed", jasno pokazuje ono što potrošači uglavnom ne vide - da se iza industrije mlijeka kriju bol i smrt te da krave u stvarnosti ne žive na zelenim, idiličnim livadama.



Za litru kravljega mlijeka treba 1000 litara vode, a za zobeno 48 litara vode

No, osim životinja, zbog industrije mlijeka pati i okoliš. Za litru kravljega mlijeka potrebno je gotovo 1000 litara vode, dok, primjerice, zobeno mlijeko zahtijeva tek 48 litara. Proizvodnja kravljeg mlijeka uzrokuje emisije stakleničkih plinova, eroziju tla i zagađenje voda, dok biljna mlijeka nude ukusnu i održivu alternativu koja štedi resurse i planet.

„Danas, uz obilje biljnih proizvoda, ne moramo birati između užitka i suosjećanja jer biljni mliječni proizvodi nude i jedno i drugo. Kada biramo biljnu hranu, biramo svijet suosjećanja, čišći okoliš i bolju budućnost za sve. Upućujemo sve da istraže i zdravstvene prednosti biljnih mlijeka", preporučuje Vlatka Balaš Cerjak, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja.

Zaključuje da je izvrsna prilika za to današnji Svjetski dan biljnih mlijeka povodom kojega Prijatelji životinja pozivaju sve da se kod kuće počaste finim proizvodima bez životinjskoga mlijeka ili u svojem omiljenom kafiću zatraže biljno mlijeko. Danas je izbor već toliko velik da svatko može naći sebi najdraže biljno mlijeko.

Na ZeGeVege festivalu u rujnu velika ponuda biljnih mlijeka i proizvoda

Na predstojećem ZeGeVege festivalu održivog življenja, koji će se održati od 5. do 7. rujna 2025. na Europskom trgu u Zagrebu, posjetitelji će imati priliku kušati bogatu ponudu mlijeka i ostalih raznih biljnih mliječnih proizvoda, zasladiti se ukusnim desertima te saznati kako napraviti biljno mlijeko kod kuće.

Za sve željne recepata za ukusne slastice poput ledenog vjetra, cheesecakea ili mađarice s biljnim mlijekom preporučuju vodič „Biljna mlijeka osvajaju svijet", koji se nalazi na www.prijatelji-zivotinja.hr.