Zatraži do 23. 8. kaznu zatvora za silovatelje životinja

Nakon što su se prošle godine malo povisile kazne za mučenje i ubijanje životinja, a napuštanje životinja postalo je kazneno djelo, do 23. kolovoza traje javna rasprava o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Udruga Prijatelji životinja iskoristila je priliku i predložila nužna poboljšanja. Poziva građane da se uključe i pridruže im se u traženju da, prije svega, spolna zlouporaba životinja postane zasebno, samostalno kazneno djelo, s kaznama usporedivima s onima za spolno zlostavljanje djece.

Kazneni progon silovatelja životinja ne smije ovisiti o dokazivanju patnje

„Naš prijedlog uključuje kažnjavanje ne samo monstruma koji spolno opće sa životinjama, i izricanje zabrane držanja i nabavljanja životinja, nego i onih koji snimaju i šire takve sadržaje. Sudovi tretiraju takve slučajeve kao kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja, što ne odražava specifičnost i težinu djela. Sud ne bi trebao dokazivati patnju - već je sam čin spolnog odnosa sa životinjom kazneno djelo, baš kao što je to i spolni odnos s malim djetetom. Istraživanja i konkretni slučajevi u Hrvatskoj i inozemstvu pokazuju da počinitelji spolne zlouporabe životinja vrlo često istodobno sudjeluju u pedofiliji ili dječjoj pornografiji, pa je jasno da se radi o istom obrascu nasilja i iskorištavanja nemoćnih bića", upozorava Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.



Silovanja životinja događaju se i u Hrvatskoj

Pojašnjava da, nažalost, spolna zlouporaba životinja u Hrvatskoj nije rijetkost. Javnost pamti slučaj Ivora Ivaniševića, zaposlenika Europskog parlamenta koji je tijekom šest godina silovao pse i dijelio snimke na internetu. Zbog zastare nikada nije odgovarao, iako je dokazano da je pse izgladnjivao i uvjetovao im hranu i vodu samo ako mu dopuste silovanje. U tijeku je suđenje muškarcima koji su u Slavoniji najmanje pet godina organizirali i provodili silovanja pasa, svinja, telića i kokoši. Životinje su pronađene s teškim ozljedama i trajnim traumama. Najnoviji slučaj 43-godišnjaka koji je priznao i snimao višegodišnje spolne odnose s ovcama, kobilom i kokoši, dodatno je šokirao prijedlogom tužiteljstva da mu se izrekne samo uvjetna kazna. Ti slučajevi otkrivaju se kroz istragu pedofilije, što potvrđuje koliko su ova kaznena djela povezana i opasna ne samo za životinje nego i za djecu.



Spolno zlostavljanje životinja jednako je teško kazneno djelo kao i spolno zlostavljanje djece

„Redovito prijavljujemo saznanja o oglasima i profilima iza kojih se muškarci dogovaraju o spolnim odnosima sa životinjama, a u zatvorenim grupama razmjenjuju gnjusne fotografije i snimke. Patnja životinja ostaje skrivena godinama ili se nikada ne otkrije. Životinje su u takvim situacijama u jednako ranjivom položaju kao i ljudska djeca jer se ne mogu obraniti, ne mogu dati pristanak i uvijek su žrtve prisile, s teškim fizičkim i psihičkim posljedicama. Takvi počinitelji često istodobno spolno zlostavljaju i djecu ili konzumiraju dječju pornografiju, pa zakon mora prepoznati ovu poveznicu i jednako strogo ih sankcionirati, kroz zasebno kazneno djelo spolne zlouporabe životinja", ističe Klopotan Kačavenda.



Europske države kriminaliziraju seksualnu zlouporabu životinja kao kazneno djelo

Velik broj europskih država pokazuje trend kriminalizacije seksualne zlouporabe životinja kao zasebnog kaznenog djela. Primjerice, Njemačka, Švicarska, Latvija i Norveška kažnjavaju zatvorom do tri godine, a Turska kaznom zatvora do četiri godine već i samu proizvodnju, prodaju, širenje i posjedovanje pornografije koja prikazuje seksualne radnje sa životinjama.

Prijatelji životinja zatražili su na javnoj raspravi i značajno povisivanje kazni za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja jer su trenutačno veće kazne za oštećenje tuđe stvari nego za zlostavljanje životinja. Traže i uvođenje borbi pasa kao kaznenog djela i druga nužna poboljšanja. Pozivaju sve da na www.prijatelji-zivotinja.hr pogledaju prijedloge zakonskih izmjena i uključe se u javnu raspravu sa zahtjevom da se spolna zlouporaba životinja zasebno sankcionira visokim zatvorskim kaznama.