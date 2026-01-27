Dalmacija gubi tlo pod nogama

Dalmacija, jedan od najprepoznatljivijih i najljepših dijelova Hrvatske, sve se više suočava s problemom gubitka tla. Iako se često govori o klimatskim promjenama, turizmu i demografiji, erozija tla i degradacija prostora postaju jednako ozbiljna prijetnja budućnosti ovog područja.

Jedan od glavnih uzroka gubitka tla u Dalmaciji jest urbanizacija. Nekontrolirana gradnja, posebno uz obalu, uništava prirodne površine, maslinike, vinograde i poljoprivredno zemljište. Beton zamjenjuje zemlju, a tlo gubi svoju prirodnu sposobnost zadržavanja vode, što povećava rizik od bujičnih poplava i klizišta. Uz to, krčenje šuma radi izgradnje dodatno pogoršava stanje, jer vegetacija ima ključnu ulogu u zaštiti tla od erozije.

Drugi važan čimbenik je klimatska promjena. Dalmacija se suočava s dugotrajnim sušama, snažnim pljuskovima i sve češćim ekstremnim vremenskim pojavama. Suša isušuje tlo i smanjuje njegovu plodnost, dok nagle i jake kiše ispiru gornji, najkvalitetniji sloj zemlje. Tako se tlo doslovno „odnosi u more", ostavljajući iza sebe kamen, prašinu i osiromašene površine.

Turizam, iako ključan za gospodarstvo, također doprinosi gubitku tla. Velika izgradnja smještajnih kapaciteta, cesta i infrastrukture opterećuje prostor, često bez dovoljno pažnje prema očuvanju okoliša. Sezonski pritisak na obalu i otoke dodatno iscrpljuje prirodne resurse, uključujući tlo i vodu.

Posljedice su vidljive u smanjenju poljoprivredne proizvodnje, napuštanju sela i gubitku tradicionalnog načina života. Maslinici, vinogradi i suhozidi, koji su stoljećima oblikovali dalmatinski krajolik, sve češće ostaju zapušteni ili nestaju. Time se ne gubi samo tlo, nego i kulturni identitet regije.

Kako bi se zaustavio ovaj negativni trend, nužno je provoditi održivo prostorno planiranje, štititi poljoprivredno zemljište i poticati ekološke prakse. Obnova šuma, očuvanje tradicionalnih metoda obrade tla i odgovoran razvoj turizma mogu pomoći u očuvanju dalmatinskog tla za buduće generacije. Jer bez zemlje, nema ni života, ni identiteta, ni budućnosti Dalmacije.