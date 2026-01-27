Razorni prosinac traži konkretnu zabranu pirotehnike

Ovogodišnji rezultati operativne akcije „Mir i dobro", koju provodi Ministarstvo unutarnjih poslova, još jednom pokazuju da trenutačna zakonska ograničenja nisu dovoljna. Posljedice su teške ozljede djece i odraslih, kaznena djela i prekršaji, a stradavanja ljudi i životinja ponavljaju se iz godine u godinu.

Prema podacima za akciju 2025./2026., od posljedica uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava ozlijeđena je ukupno 41 osoba, od čega 13 teško i 28 lakše. Među teško ozlijeđenima je sedmero djece mlađe od 14 godina, troje maloljetnika mlađih od 18 godina i tri punoljetne osobe. Među lakše ozlijeđenima je dvanaestero djece mlađe od 14 godina, devet maloljetnika mlađih od 18 godina i sedam punoljetnih osoba.

U istom razdoblju policija je izuzela čak 65 523 komada pirotehničke galanterije, evidentirana su propucavanja dva objekta i propucavanja dva automobila, a zabilježeno je 375 prekršaja i 38 kaznenih djela povezanih s pirotehnikom, oružjem i streljivom. Posebno zabrinjava što je ove godine ozlijeđeno više ljudi nego tijekom prošlogodišnje akcije, što potvrđuje da se problem ne smanjuje i da se zakon treba postrožiti.



„Dani pirotehnike" nemaju racionalno opravdanje

Udruga Prijatelji životinja ističe da je „grozni prosinac" iza nas ostavio razornu poruku: „Ljudi su nam se javljali u velikom broju, potreseni ozljedama, stradalim i ozlijeđenim životinjama, strahom, bukom i kaosom u naseljima, uz jasnu poruku da žele zabranu sve bučne pirotehnike. Sve to pokazuje da kampanju moramo nastaviti i od toga nećemo odustati", poručuje Lorena Herceg iz udruge Prijatelji životinja.

Zakonska tolerancija višednevne uporabe pirotehnike stvara dojam da je riječ o društveno prihvatljivom i bezazlenom obliku zabave. Činjenica da je pucnjava dopuštena više dana zaredom izravno potiče sve veću i nekontroliranu uporabu, kako među odraslima tako i među djecom. U takvim okolnostima nemoguće je učinkovito apelirati na građane da se suzdrže od korištenja pirotehnike, kada zakon istodobno šalje suprotnu poruku i dopušta pucnjavu danima kada se ništa ne slavi.

Udruga godinama ukazuje da tzv. „dani pirotehnike", od 27. prosinca do 1. siječnja, nemaju nikakvo racionalno opravdanje: „Doček Nove godine traje nekoliko minuta, a zakon dozvoljava eksplozije bučnih pirotehničkih sredstava punih šest dana i noći. Svi oni koji su od 15. prosinca nabavili cijele arsenale pirotehnike, danonoćno vrše teror, što se vidi i u statistici. Zato i imamo toliko ozlijeđenih ljudi i materijalne štete."



Kozmetičke izmjene ne štite djecu i životinje

Prijatelji životinja najavljuju da će ponovno pisati Ministarstvu i u ovogodišnjim izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja inzistirati na stvarno konkretnim, provedivim mjerama, a ne na kozmetičkim izmjenama koje u praksi ne smanjuju broj ozlijeđenih, ne štite djecu, ne štite životinje i ne olakšavaju provedbu policiji.

Njihovi ključni zahtjevi ostaju jasni: potpuna zabrana bučne pirotehnike jednake ili veće snage od već zabranjenih petardi i redenika, ukidanje tzv. dana pirotehnike, zabrana reklamiranja i prodaje pirotehnike u trgovinama mješovitom robom te korištenje svjetlosne pirotehnike isključivo na dva sata u novogodišnjoj noći.

„Ovo je pitanje sigurnosti, javnog reda i mira te osnovne empatije. Svake godine dobivamo iste posljedice, samo s novim žrtvama. Vrijeme je da zakon konačno štiti građane i životinje, a ne buku i eksplozije", zaključuju Prijatelji životinja.

Iz udruge Prijatelji životinja podsjećaju da je više od 40 000 građana potpisalo peticiju za zabranu bučne pirotehnike, koja se još uvijek može potpisati na www.prijatelji-zivotinja.hr.