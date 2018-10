Cubies objavili novi singl na hrvatskom i engleskom - On je kriv

Producentski duo Cubies objavio je svoj treći singl "On je kriv" i to na hrvatskom i engleskom jeziku. Kako ističu, glazba je napravljena prije više godina, i njome su u startu bili zadovoljni, no s tekstom se nisu žurili.

"Pjesma je prvo nastala na engleskom, a Srđan Sekulović Skansi je savjetovao da napravimo i hrvatsku verziju. Obje verzije nose istu temu - radi se o čovjeku koji je lagao i varao, dok se ona mora s time nositi. S ovom pjesmom smo htjeli zaključiti priču, tj. malu trilogiju, koju smo započeli s prva dva singla. "Ti je ne voliš" pjeva žena u ulozi ljubavnice, "Kada bi svi" je napravljena iz perspektive muškarca koji se u nju zaljubi, a "On je kriv" je priča sa strane one prevarene", ističu iz benda.

Zimi je bilo neobično otpjevati ju - morala je zaroniti u psihičko stanje te žene i na neki način se s time sama suočiti. Pjesmu su snimili u svom studiju, a mix i mastering napravio je Luka Tralić Shot.

Cubies su ovoga proljeća svoj autorski rad predstavili u klubu Vinyl, nastupili su na našem najvećem open air festivalu, INmusicu, gdje su dijelili pozornicu s najvećim imenima aktualne svjetske rock scene, a publika ih ima priliku poslušati i na Akustici u Rockmarku. Uskoro će objaviti nove datume koncerata, a pripremaju i novu glazbu.