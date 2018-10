Prije i poslije Joja Mayera & NERVE u Zagrebu: NO!Mozzart i Ilija Rudman

Prije i poslije koncerta svjetske bubnjarske zvijezde i pionira njujorške elektroničke jazz scene, Joja Mayera & njegovog sastava NERVE, koji će se održati 27. listopada u klubu Boogaloo, publiku očekuju dva sjajna domaća glazbena imena - NO!Mozzart i Ilija Rudman.

Koncert Joja Mayera & NERVE prava je poslastica za glazbene znalce i prilika za doživjeti uživo neponovljiv nastup ovih majstora improvizacije koja se jednostavno ne propušta. Jojo Mayer slovi za jednog od najboljih i najznačajnijih bubnjara današnjice - uvrštavaju ga među najbolje bubnjare svih vremena, ali i među vodeće instrumentaliste i inovatore na polju live elektronike, dok je NERVE najpoznatiji po povezivanju klupskih ritmova (breakbeat, jungle, drum 'n' bass) s jazz konceptom improvizacije i inovativnosti, stvarajući tako potpuno novi hibrid suvremene glazbe.

Predvođeni Jojom Mayerom NERVE će u Zagrebu nastupiti u sastavu John Davis, Jacob Bergson i Aaron Neevezie. Predgrupa će im biti NO!Mozzart, a nakon koncerta slijedi Ilija Rudman i NERVE After Party. Uz glazbeni dio, podjednaka pažnja bit će pridana i vizualnom doživljaju. Tako će bečki dvojac DORNWITTCHEN, koji između ostalog rade vizuale za legendarni elektro-dvojac Kruder & Dorfmeister, biti zaduženi za vizualnu transformaciju Boogalooa.

Za najbolju uvertiru u koncert Joja Mayera & NERVE pobrinut će se post dub rock bend iz Zagreba koji podsjeća na genij Laurie Anderson, The Birthday Party i Stevea Jansena, ali i na avangardne radove Radioheada i Johnnyja Greenwooda te Kraftwerka....

NO!Mozzart jedan je od najzanimljivijih bendova na današnjoj glazbenoj sceni, a čine ga Đuro Dobranić, Ivan Dugandžić i Zoran Vujanović, članovi sastava Mangroove, Chui, Tannu Tuwa i Pars Petrosa. U 2017. pod etiketom progressivecrew.com izdaju EP "InTheWoods" i od tada nastupaju po europskim gradovima, a u Hamburgu su upravo završili snimanje novog albuma.

Noćni sati prepušteni su u ruke vodeće snage underground disco & house scene - Ilije Rudmana. Njegovi disco maxi singlovi zvuče kao da iskaču iz vremena Preludea, West Enda i Salsoula, a ime mu se izdvaja uvijek kada je riječ o vrhunskom zvuku. Ilija je u studiju surađivao s mnogim međunarodnim glazbenim imenima, a njegova bogata diskografija sadrži više od 70 izdanja diljem svijeta na različitim etiketama. Nakon prvijenca "The Reveal" (Bearfunk Records, 2011.), album "True Colors" izdaje 2015. pod britanskom etiketom "Is It Balearic", pod kojom ujedno izdaju i Prins Thomas, Todd Terje i Don Carlos.

Koncert Jojo Mayer & NERVE organiziraju umjetnička kuća BigYellowHouse i Progressivecrew.com. Ulaznice su u prodaji po pretprodajnoj cijeni od 135 kn u sustavu Entrio.hr