Coven sprema mračni spektakl ovu subotu u Močvari

Dugoočekivani premijerni dolazak u Hrvatsku okultnih prvaka Coven konačno će se dogoditi ovu subotu, 26. travnja u sklopu njihove europske turneje "Magickal Chaos". Ljubitelji žešćeg zvuka i svega što pomalo koketira s onostranim ovaj koncert sigurno neće propustiti jer se jako dobro zna koliki je značaj ovog benda. Posebno to vrijedi za "Majku metala" kako neki nazivaju "frontwomenicu" Jinx Dawson. Prije Covena nastupaju grčki okultni rokeri Saturday Night Satan koji imaju vrlo zavidnu biografiju, a već je dobro poznato kako grčki bendovi uživaju sjajnu reputaciju među zagrebačkom publikom. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 27 eura mogu se kupiti preko Hangtime ticketinga, na dan će koštati 30 eura. Fizičke ulaznice mogu se kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 34).

Ulaznice: https://shorturl.at/DloNS

Satnica:

20:30 Ulaz

21:10 Saturday Night Satan

22:15 Coven

Vokalistica Jinx Dawson i basist Oz Osborne (!) svirali su prethodno u bend Him, Her and Them, a kad im se pridružio bubnjar Steve Ross nastao je Coven 1967. u Chicagu. Nedugo nakon osnivanja bili su već na turneji s Jimmyjem Pageom i njegovim Yardbirdsima, kao i s Aliceom Cooperom. Samo dvije godine od osnutka potpisali su ugovor s Mercury Recordsom, za koji su izdali svoj prvi album "Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls". Glazba na albumu bila je uglavnom standardni psihodelični rock; ono što ju je činilo posebnom bila je snažna usredotočenost na okultne teme. Prva pjesma na albumu je "Black Sabbath", a završava 13-minutnom "Satanic Mass" s pjevanjem sotonističkih molitava. Na albumu se nalazio i poznati poster grupe - "Black Mass" koji prikazuje članove benda kako pokazuju znak rogova dok se pripremaju za sotonistički ritual iznad nage Jinx Dawson koja leži na oltaru. Vrlo brzo imali su i hit na top listama: obrada pjesme "One Tin Soldier" bila je tematska pjesma za film "Billy Jack" iz 1971. godine. Neželjenu pažnju bend je privukao senzacionalističkim člankom u časopisu Esquire pod naslovom "Evil Lurks in California", koji je povezao interes kontrakulture za okultno s Charlesom Mansonom i ubojstvima Sharon Tate i drugih. Kao rezultat toga, Mercury je povukao album iz prodaje. Njihova povezanost sa sedmom umjetnošću manifestirala se i u filmu "Heaven Can Help", gdje je Jinx igrala glavnu ulogu. Napisala je svu glazbu za film, a uz originalnog bubnjara Stevea Rossa, bendu su se pridružili novi članovi za ovaj projekt. Osim već spomenutog prvijenca, bend je izdao još tri albuma: "Coven" (1971.), "Blood on the Snow" (1974.) i "Jinx" (2013.). U svakom slučaju, Coven se ne propušta!

Prije Covena nastupit će novi grčki bend okultnog rock/metal žanra, Saturday Night Satan. Bend je privukao pažnju objavom albuma iz 2024., "All Things Black", koji ih je lansirao na pozornice diljem Grčke. Nastupali su uz legendarna imena poput Judas Priest, Accept, Bruce Dickinson, Green Lung, Lucifer, Hällas, Night Demon i Sonja, a nastupali su i na prestižnim festivalima poput Up The Hammers, Release Athens, Mammothfest i Rethymno Rocks. S rasprodanim debitantskim LP-jem i uzbudljivim planovima za budućnost, te reputacijom sjajnog benda uživo savršeno pristaju uz Coven na ovoj turneji.