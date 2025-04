Kids from the sky nastupaju prije Baby Lasagne u Boćarskom

Kids from the sky se u posljednjih nekoliko godina nametnuo kao jedno od najperspektivnijih mladih imena domaće glazbene scene. Križevački pop duo, kojeg čine Teo Golub i Robin Petić, postao je prepoznatljiv po singlovima poput „Onaj osjećaj", „Prolazna stvar", „Lanterna", „Film" ili „Znamo malo", kao i live nastupima.

Početkom godine objavili su zapaženi album „Tamni valovi", koji su koncertno promovirali u rasprodanom zagrebačkom Vintage Industrial Baru, a dvojac uskoro planira objaviti i novu glazbu kao i koncertne nastupe. „Puno nam znači što nas je Marko izabrao za predgrupu. Dat ćemo sve od sebe da na pravi način zagrijemo atmosferu i opravdamo to povjerenje. Vidimo se u Boćarskom", poručuje Teo Golub.

kids from the sky - „Onaj osjećaj“

Baby Lasagna će na nastupu u Boćarskom domu predstaviti sve pjesme s albuma prvijenca "DMNS & Mosquitoes". Koncertna promocija debi albuma bit će veliko finale aktualne europske turneje koja Marka i njegov bend vodi preko cijelog kontinenta. Počevši u Tallinu, turneja će do kraj travnja upisati više od 30 gradova, uz koncerte Glasgowu, Londonu, Amsterdamu, Helsinkiju, Berlinu i Ateni, od kojih su neki unaprijed rasprodani.

Baby Lasagna - "Stress"

Kao dokaz sve veće inozemne popularnosti u jeku izuzetno uspješne turneje potvrđen je i nastup na glavnoj pozornici austrijskog Nova Rock festivala u lipnju. Baby Lasagna je u međuvremenu osvojio Porina za pjesmu godine, novog izvođača, najbolju mušku vokalnu izvedbu i video broj, te objavio suradnju s trojcem Kuku$ na pjesmi "Bam Bam Bira".

Uz ogroman globalni hit "Rim Tim Tagi Dim", kao i "IG BOY", "Don't hate yourself, but don't love yourself too much", ​"and I", "Biggie Boom Boom", "Catch Me If You Can", kao "Stress", zagrebački nastup bit će prilika u cijelosti čuti album prvijenac i na domaćem terenu doživjeti pjesme koje su osvojile cijelu Europu.

Ulaznice za finale velike europske turneje i koncertnu promociju debi albuma u zagrebačkom Boćarskom domu 10. svibnja u prodaji su u sustavima Core Event i Eventim, kao i Dirty Old Shopu i Rockmarku, po cijeni od 28 eura.