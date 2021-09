Ciklus krajobraza u ulju na papiru Lukše Peke

Kontinuirano poznati dubrovački umjetnik i akademski slikar Lukša Peko slika motive krajobraza, stvarno nestvarnog prostora koji nas okružuje, doista česta i u našim razmišljanjima.

Serija impresivnih ulja na papiru s motivima pješčane obale koju nježno dodiruje more iznad kojeg se uzdižu čudesni tajanstveni visovi, prostiru se proplanci prošarani raslinjem, dražesne tihe uvale, otoci obrubljeni zelenilo ispod oblaka i neba jedinstvene plave boje.

Je li to odsjaj izgubljenog zavičaja suvremenog čovjeka zarobljenog u betonu i asfaltu, je li to maglovito sjećanje na daleku i sretniju, mirniju, ljudskiju prošlost, je li to samo zamišljaj izmorenog duha,je li ovaj nadnaravni krajobraz samo tlapnja?

Vedrina koja prekriva prostor poput zaštićujućeg prozirnog plašta vidljiva je na svakoj slici, gotovo se može dodirnuti dok promatramo sjaj ljetnih mediteranskih boja, u svoj njihovoj živahnosti i reklo bi se,neprolaznosti.

Pred nama vječno trajući krajobraz,sunčan i topao, harmoničan i poželjan, predivan u svojoj klasičnoj ljepoti jednostavnosti prirode.

Peko je majstorski izveo čitavu seriju ulja na papiru manjeg formata s motivima i postojećim i izmišljenim, ponegdje spretno isprepleo realno i irealno i stvorio kompoziciju čiste i sačuvane nature prepune svjetla i radosti.

Ciklus krajobraza s arkadijskim motivima Lukše Peke vrhunski je produkt suvremenog hrvatskoga slikarstva, nadahnut i poticajan.