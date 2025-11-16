Ciklus iz „plave faze“ Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, donedavni glavni slikar u zagrebačkom HNK-u, istaknuti i je i vrlo zapaženi suvremeni hrvatski likovni umjetnik, izutetno cijenjen i popularan u inozemstvu, slikar koji svakodnevno stvara i danas je aktivan.

Ovo je idealna prigoda da se prisjetimo njegovih djela iz „plave faze", specifično oblikovanih lica nepoznatih djevojaka, o njima možemo samo nagađati, dok nježno i sporo izviru iz leda, iz hladnoće, otvarajući polako oči, ostajući zbunjene, iznenađene svijetom koji ih okružuje.

Zavodljiva prozirnost njihovih snenih očiju , otmjene i polagane geste glave, ruku, tajanstvena tišina, čudesna privlačnost plavkasto zelenkaste boje koja određuje njihov prostor kretanja i života, djeluje na promatrača dvostruko. Zapanjen njihovom iznimnom ljepotom , istodobno osjeća opasnu prisutnost leda, hladnoće.

Misteriozni likovi, tek probuđeni u plavičastoj svjetlosti, jedan za drugim, ispunjavaju najuži prostor naših života i dok uzmičemo, njihova rijetko viđena ljepota postaje naša opsesija.

No, naravno, kao što su i izronile nečujno iz leda i hladnoće, tako se mogu i žele vratiti, u hladni, vječni zagrljaj.

Vrlo specifičan ciklus posvećen hladnoj ljepoti u kombiniranoj tehnici akademskog slikara Damira Medvešeka vrhunska je likovna senzacija o dojmu doživljavanja žene, izveden majstorski i nadahnuto.