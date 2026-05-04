U opusu istaknute akademske slikarice Renate Facan Kušec, suvremene hrvatske likovne umjetnice, autorice zapaženog djela, osobito se ističe niz ulja i akrila s motivima brodova na jedra iz 15 i 16 stoljeća,napetih jedara, koji plove kroz uzburkano ili ne odviše mirno more i dotiču nove kontinente, dopirući do najudaljenih prostora tadašnjeg svijeta.

Brodovi Renate Facan Kušec uvijek plove, uvijek režu more, stremeći dalekim lukama, ploveći u susret nepoznatom i često neobjašnjivom.

Ti, mali, manji drveni brodovi s nekoliko jarbola i moreplovcim spremnim na se, pa i na gubitak vlastita života, dosizali su nevjerojatne udaljenosti, unatoč lošeg vremena, problema s navigacijom i mogućnostima broda, no postojala je žarka želja za što uspješnijom plovidbom.

Ciklus brodova Renate Facan Kušec lijepi je hommage i brodovima i mornarima i njihovim zamislima o fantastičnim plovidbama u tajanstvene krajeve, u nedodirnuta mora.

Ciklus brodova Renate Facan Kušec prepun je optimizma i samopuzdanja, moći, energije, hrabrosti ali i drskosti moreplovca.

Sjani ciklus brodova posvećen svima koji su plovili davno, koji plove danas i onima koji će tek zaploviti.