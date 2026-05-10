Jedinstveno dvorište - novo zeleno mjesto za druženje u Zagrebu

Jedinstveno dvorište je trnjanska društveno-kulturna zelena oaza na obali Save, uz Pogon Jedinstvo, Močvaru i prepoznatljivi crveni CirkoBalkana šator.

Uredili smo urbani vrt i voćnjak, opremili ga vrtnim namještajem, velikim šahom i ping-pong stolom i pripremili niz programa. Do sredine srpnja i u rujnu dvorište na adresi Trnjanska struga 34 otvaramo za odmor, igru, druženje i sudjelovanje u raznolikim kulturnim, umjetničkim i edukativnim programima radionica, izvedbi i susreta.

Javne i radioničke programe organizirali smo u šest cjelina: Otvoreno dvorište za raznoliku uživanciju, Zeleni svijet za druženje s biljkama, Cirkus kao prozor u jedan sasvim neobičan svijet, Kino u dvorištu jer Trnje treba kvartovsko kino, Sport & kultura radi igre i Pogonov lab da se prisjetimo praktičnih vještina.

Vedar duh ovog prijateljskog mjesta susreta svojim ilustracijama prenosi Tina Radosavljević, uz dizajn Dejana Dragosavca Rute.

U svibnju je dvorište otvoreno svakog četvrtka do nedjelje od 16 do 20 sati i u vrijeme trajanja programa, dok u lipnju i srpnju zbog vrućina otvaramo od 17 do 21 sat.

Vidimo se u Pogonu - domu i dvorištu nezavisne kulture!