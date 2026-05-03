Lepršavi kolor u ciklusu čudesne galerije likova

Peter Weisz, slikar s dugogodišnjim iskustvom i jakim međunarodnim ugledom, autor vrlo kompleksnog opusa, kontinuirano slika, organizira likovne događaje.

U novom ciklusu čudesne galerije likova, gdje svako lice nosi svoju složenu i tužnu priču, umorno od svega, u neprestanom kolopletu muka i patnji, u neprestanoj potrazi za spasenjem i mirom, odmorom i prestankom bola.

S crteža na crtež klizi nam pogled dok promatramo izmučena lica, izvedena vrhunski u nekoliko jednostavnih fascinantnih poteza, u grupi, sami, prepleteni međusobno.

Kroz svo to očajno sivilo prostire se ponegdje boja, zaleprša trag kolora i ostavi duboki trag nade i mogućnosti svjetlijeg, ljepšeg dana.

Lepršavi kolor raskriljen iznad svih tih umornih lica preplavljenih bolom, kao da umiruje povremeno, ponekad njihovu muk, njihov užas, naviještajući pravdu, svjetlost, slobodu.

Svi crteži Petera Weisza ponajprije su obilježeni teškom dramatikom, trenutcima užasa koji se zaledio na licima osoba u ovom tužnom ciklusu čudesne galerije likova.

Osobitost mračne, nepodnošljive atmosfere koja okružuje sve likove., ipak je ponešto ublažena, raspšena razigranim kolorom, bojama koje su vjesnik svjetlosti.