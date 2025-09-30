Cijela Hrvatska u pokretu

Ovogodišnji Europski tjedan sporta, inicijativa Europske komisije posvećena promicanju sporta i tjelesne aktivnosti, još je jednom pokazao svoju važnost i snagu. Od 23. do 30. rujna 2025. u Hrvatskoj je održano više od 160 sportskih i rekreativnih događanja, u kojima je sudjelovalo više od 35 000 građana. Time je poslana snažna zajednička poruka: sport i kretanje trebaju postati sastavni dio svakodnevnog života.

U organizaciji Ministarstva turizma i sporta, uz suradnju brojnih lokalnih zajednica, institucija i sportskih organizacija, manifestacija je ponudila raznolik program. Tematski dani kao što su Zrmanja Triple Challenge 5.0, Nacionalni dan - Sportsko selo, #BeActive Night - vježbanje pod zvijezdama, Školski dan te inicijativa vježbanja na radnome mjestu zajedno s Multisportom okupili su sudionike svih dobi i interesa. Bilo da su građani sudjelovali u sportskim izazovima na rijeci Zrmanji, plesali i vježbali u Virovitici ili organizirali mini vježbe u uredu, zajednička poruka bila je jasna: bilo gdje i bilo kada - pokret donosi dobrobit.

Sportski duh bio je snažno prisutan u urbanim sredinama poput Zagreba, Virovitice, Rijeke, Varaždina, Pule, Slavonskog Broda, Vinkovaca i Šibenika, kao i u manjim gradovima i općinama: Sisku, Rovinju, Čakovcu, Josipdolu, Ozlju, Popovači i mnogim drugima. U svakoj od tih sredina lokalni organizatori - škole, vrtići, fakulteti, sportske udruge, klubovi, knjižnice i fitness centri - doprinijeli su bogatim ponudama vježbanja i zajedničkih aktivnosti.

Poznati sportaši svojim su sudjelovanjem dodatno osnažili poruku #BeActive. Među njima su bili skijašica Zrinka Ljutić, gimnastičar Mario Možnik, veslač Damir Martin, košarkašica Anđa Jelavić, odbojkašica Maja Poljak, vaterpolisti Luka Lončar i Mauro Ivan Čubranić, taekwondoaš Marko Golubić, daljinska plivačica Dina Levačić te skijaška trkačica Vedrana Malec. Poznati kondicijski trener Mario Mlinarić, dugogodišnji ambasador inicijative, bio je aktivan sudionik i ove godine - trenirao je, motivirao i aktivno uključivao građane u vježbanje te poručio da sport nije privilegija sportaša, već prilika za svakoga da živi kvalitetnije i zdravije.

Na Cvjetnom trgu bila je postavljena i interaktivna izložba kao retrospektiva 10 godina Europskog tjedna sporta, pomoću koje su ambasadori prenijeli svoje poruke te dodatno motivirali građane o važnosti sporta i kretanja.

Velik doprinos uspjehu manifestacije dali su brojni partneri i suradnici - od Hrvatskog olimpijskog odbora, Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, do Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije, ustanova poput Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" i Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, obrazovnih institucija među kojima su Medicinska škola dr. Ante Kuzmanić iz Zadra i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te brojnih udruga, tvrtki i organizacija poput Udruge Sport2Life, Akceleratora za održivo društvo, Crvenog križa Virovitičko-podravske te Zadarske županije, Hrvatske lutrije, Multisporta i Atlantic Grupe. Veliku ulogu odigrale su i Turistička zajednica grada Virovitice i Turistička zajednica općine Jasenice. Posebne zahvale idu i gradovima i općinama: Zagreb, Virovitica, Podstrana, Jasenice i svima ostalima koji su omogućili lokalne aktivnosti diljem zemlje.

Organizator i partneri posebno zahvaljuju građanima, sportskim klubovima, institucijama, volonterima i medijima - zato što su uistinu pokazali da sport nije samo spektakl jednom godišnje, nego dio pokreta za zdraviju, aktivniju i povezaniju zajednicu.

Europski tjedan sporta ne veže se uz samo tjedan dana aktivnosti, nego šalje sveobuhvatnu poruku: aktivni možemo biti uvijek i svugdje - bilo u školi, uredu, kod kuće ili u prirodi, unutra ili vani. Svaka forma kretanja doprinosi zdravlju i općoj dobrobiti. Povećanje broja sudionika te organiziranih besplatnih sportskih događanja iz godine u godinu potvrđuje rastući značaj ove inicijative.

Europski tjedan sporta 2025. dokaz je da - kada se zajednice pokrenu zajedno - snaga sporta doseže svaku ulicu, svaki kvart, svaku generaciju.